Пора на пенсию

Бахыт арсембаева

ЕНПФ осредством sms-сообщений оповещает граждан о необходимости обращения за выплатой пенсионных накоплений.

В Казахстане более 180 тысяч лиц пенсионного возраста не обратились за пенсионными выплатами. В связи с этим было проведено таргетированное оповещение казахстанцев, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за своими накоплениями в ЕНПФ.

Ежегодно Пенсионный фонд совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» проводит сверку на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счёт бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ, – прокомментировали в областном филиале фонда.

В целях осуществления выплаты пенсионных накоплений Государственной корпорацией в апреле текущего года указанным получателям, зарегистрированным в Базе мобильных граждан (далее – БМГ), были направлены sms-сообщения для получения их согласия на оказание проактивной услуги по выплате пенсионных накоплений.

Однако идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в БМГ. Кроме того, Государственной корпорацией установлено, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, следовательно, не получают выплаты из Государственной корпорации.

Среди не получивших пенсионные накопления из ЕНПФ есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой. Ещё одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет.

Тем не менее, работа по выявлению лиц, не обратившихся за пенсионными выплатами, продолжается.

По Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе получать пенсионные выплаты из ЕНПФ. Настоятельно рекомендуем таким гражданам своевременно обращаться в подразделения Государственной корпорации по месту жительства для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ, – отметили в пенсионном фонде.

В случае если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счёте и на них продолжает начисляться инвестиционный доход.

Отмечается, что пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Напомним, ранее будущим пенсионерам необходимо было в обязательном порядке посещать ЦОН для оформления услуг по назначению пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ. Сейчас за десять дней до достижения пенсионного возраста потенциальному пенсионеру приходит sms-сообщение с предложением оформить услугу проактивным способом. При согласии будущему пенсионеру необходимо просто ввести слово «да» и отправить ответное sms.

Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1418 или в офисах ЕНПФ.

Бахыт Сарсембаева