Популярные рингтоны прошлого

Знаете ли вы, что аналогом некоторых современных гаджетов были колокольчики? Их веселый, мелодичный, нежный и удивительно красивый звон оповещал о приближении повозки, приходе гостей, а также служил позывным для слуг.

Колокольчики были обнаружены учеными в быту многих народов: египтян, евреев, римлян, греков, китайцев. Возможно, поэтому это слово в разных языках имеет схожее значение – громкий звук.

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике хранятся 82 поддужных колокольчика, два бубенчика, 11 ботал, два дверных и четыре колокольчика для слуг. Каждый вид уникален и имеет свою историю происхождения.

ВЕСЕЛЕЙ ДОРОГА

Обычай ездить со звоном появился вместе с расцветом курьерской и почтовой езды на тройках (запряжка лошадей для поездки на дальние расстояния). Сигнал был необходим для того, чтобы преду-предить пешеходов и другие экипажи о приближении кибитки с почтой, ведь она мчалась на большой скорости. Также он оповещал персонал очередной почтовой станции о необходимости подготовить смену уставшим лошадям, поскольку курьер не должен был терять ни минуты. А о таком средстве связи, как телефон, еще не знали. Для этих целей и придумали колокольчик. Для него сразу нашлось место – дуга над головой средней лошади тройки.

– Колокольчик туго привязывали к средней части дуги с помощью сыромятного кожаного ремня, – рассказал научный сотрудник

отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Роман Нечаев. – Во время езды раскачивался язык (ударник), который бил по внутренней стороне стенки колокольчика и тем самым производил звон. С тех пор его стали называть поддужным, иногда почтовым.

Стоит отметить, что свою функцию маленький звоночек выполнял на пять. Его громкое и требовательное звучание слышалось на дальних расстояниях.

Невольно в звоне колокольчика обнаружилась эстетическая функция. Его приятное звучание радовало слух и скрашивало разнообразие долгой дороги. Этому есть подтверждение – отлитые на колокольчиках крылатые выражения: «Езжай – поспешай, звони – утешай» или «Звону много – веселей дорога».

Иногда под дуги вешали несколько звоночков, при этом старались сделать их звучание в унисон.

– Мастера умели подбирать мажорные или минорные созвучия в зависимости от характера события – радостного (свадьба, масленичное катание) или грустного (проводы рекрута), – пояснил Роман Нечаев.

В связи с появлением железных дорог, конная почта ушла на второй план, а затем и вовсе исчезла. Но сохранилась традиция кататься на тройках на народных праздниках и свадебных гуляниях.

– В нашей коллекции есть один колокольчик, который, по легенде, использовался на свадьбе, а также целая свадебная дуга с пятью колокольчиками, сделанная специально для этого торжественного случая ещё в начале 1950-х годов, – поделился Роман Юрьевич.

БУБЕНЦОВ ЭФФЕКТНЫЙ ЗВОН

Широкое распространение получили бубенцы – полые металлические шарики с кусочками металла внутри, позванивающими при встряхивании. Их прикрепляли к одежде, подвешивали к различным предметам в домах, к повозкам. Они не только выполняли роль декоративных элементов, но и оберегали хозяев от злых духов. Например, бубенцы пришивали к шерстяной юбке замужних женщин. Подвешивали под шею животному и в конской упряжи.

– Упряжные бубенцы с помощью сыромятных ремешков крепились на специальных ошейниках, – отметил Роман Нечаев. – Эти ошейники, называвшиеся арканами, надевались на шеи лошадей, застегивались на пряжку и прикреплялись ремешком к узде. Количество бубенцов на одном ошейнике было обычно нечетным – 7, 9 или 11. Характерной особенностью бубенцов является наличие в них отверстий («глазков») и разрезов, которые, обеспечивая вибрацию стенок и выход звука, придают бубенцу необходимые акустические качества и одновременно украшают его. Ошейники с подобранными бубенцами, надетые на шеи всех лошадей тройки, производили при езде эффектный звон.

ЭВОЛЮЦИЯ

ДВЕРНОГО ЗВОНКА

Раньше, чтобы оповестить хозяев о приходе гостей, использовали кулак или найденный на дороге камень. Позже придумали вешать на дверь молоток на ремешке, а к двери прибивали металлическую пластину, по которой ударяли. Молоток сменился кольцом, а кольцо – колокольчиком. Сначала дверной звонок располагался на самой двери, потом значительно увеличился и «переехал» на ворота.

В 1853 году произошла настоящая эволюция дверного звонка – в квартире техника по фамилии Миро раздались необычные трели. Оказалось, что это был первый электрический звонок, который впоследствии вытеснил дверные колокольчики.

– В коллекции музея-заповедника есть два похожих друг на друга дверных колокола, – рассказал Роман Нечаев. – Они довольно большие, с массивными языками, к которым привязаны длинные кожаные ремешки, и снабжены вертикальными кронштейнами для крепления к стене дома рядом с дверью. Кронштейны украшены сквозным рельефным орнаментом. В одном преобладают растительные мотивы, а во втором – геометрические и изображен конь.

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

На протяжении всего XIX века неотъемлемой частью убранства русского жилого интерьера был настольный колокольчик.

Особо стоит отметить, что он служил не просто «гаджетом», с помощью которого вызывали прислугу, но и был элементом декора. Часто его подбирали, опираясь на стилевое оформление помещения – кабинетную бронзу, канделябры, мебель, письменный прибор и другое. В связи с этим фантазия в оформлении колокольчиков была безграничной – появились в стиле ренессанса, рококо, использовались восточные и русские национальные мотивы.

– Настольный колокольчик мог нести также идейно-смысловую функцию, которая, как правило, отражала сущность самого владельца, – пояснил Роман Юрьевич.

Обычно их изготавливали из бронзы, поскольку этот металл легко поддается обработке, при этом недорогой. Но встречаются колокольчики высшего сорта – из серебра.

В век цифровых технологий колокольчики утратили свою популярность. Встретить их можно в качестве украшения интерьера у любителей старинных изделий или услышать веселый звон в упряжках тройки на народных гуляниях и праздниках.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук