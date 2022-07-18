Попрошу тишины!

Около 2000 фактов нарушения тишины выявили с начала года в Усть-Каменогорске.

С начала года сотрудниками Управления полиции города Усть-Каменогорска было зарегистрировано около 2000 нарушений статьи 437 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение тишины).

Как пояснил начальник УП Усть-Каменогорска полковник полиции Андрей Мула, согласно данной статье за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 100 МРП.

– В законе отмечается, что к ответственности могут быть привлечены физические или юридические лица, которые нарушают режим тишины без неотложной необходимости, препятствуя «нормальному отдыху и спокойствию физических лиц», – проинформировал он. – При повторном нарушении штраф возрастает до 150 МРП.

Стражи правопорядка напомнили жителям областного центра о том, что при противоправных деяниях или правонарушениях необходимо звонить на канал 102. Также они могут обращаться к участковым инспекторам или воспользоваться мобильным приложением Police 102 (официальное приложение МВД РК в App Store и Google Play).

Ерик Абитов