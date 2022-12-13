Попались на крючок

Жительница Усть-Каменогорска обманула своих знакомых на 2,2 миллиона тенге.

В дежурную часть Иртышского ОП УП города Усть-Каменогорска поступило обращение от трёх женщин, пострадавших от мошенничества. Как выяснилось, все они попались на уловку одной и той же аферистки.

Потерпевшие рассказали, что знакомая обманула их на крупную сумму. Одной злоумышленница обещала помочь оформить кредит. Остальным предлагала содействие в покупке квартир. Общий ущерб от этого преступления составил порядка 2 200 000 тенге.

Полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую 53-летнюю женщину. Вскоре она была задержана и доставлена в отдел полиции, где во время допроса дала признательные показания.

– По данным фактам ведётся досудебное расследование по ст. 190 УК РК, – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Ерик Абитов