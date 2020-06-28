Поощрение за сознательность

Сообщив о факте коррупции, жители региона могут получить солидное денежное вознаграждение.

В ходе прямого эфира в рамках проекта ANTIKOR.LIVE первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдильдин рассказал о том, какие поощрения предусмотрены для лиц, сообщивших о фактах коррупции.

По его словам, это действенный механизм противодействия коррупции. По поручению Главы государства учреждена система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, и введена новая дифференцированная система. Ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления.

– Теперь лицо, сообщившее о факте коррупции, в зависимости от суммы незаконного вознаграждения или ущерба будет иметь 10 процентов от этой суммы, если размер взятки выше 1 тысячи МРП, – сообщил Жигер Байдильдин. – Если коррупционное преступление оценивается в 5 млн тенге, то лицо, сообщившее об этом, получит 500 тыс. тенге.

При этом защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом. Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», те, кто сообщит о таких случаях, не только поощряются денежными средствами, но и находятся под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

Представители областного антикоррупционного ведомства по фактам коррупции просят обращаться в сall-центр по номеру 1424.

Всего по стране, по данным Агентства РК по противодействию коррупции, за четыре года за такие сообщения казахстанцы получили порядка 130 млн тенге. В прошлом году гражданам выплатили сумму в 32 млн тенге, за пять месяцев 2020 года – ещё 32 млн тенге.

Ерик Абитов