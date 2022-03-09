Понять всю красоту и смысл слов

Викторию Мокроусову в Бородулихинском районе знают и уважают. Русская девушка, окончившая и Бородулихе основную школу, выбрала профессию учителя казахского языка и литературы. Трудно, сложно, но бесконечно интересно было учиться на государственном языке, и уже к концу третьего курса студентка не только свободно заговорила, но и думать начала на казахском языке.

…В 2008 году Виктория успешно окончила Бородулихинскую основную школу им. Абая и уехала получать профессию. Выпускница девятого класса мечтала стать переводчиком, неплохо владела разговорным казахским, который выучила в школе, поэтому язык будущей профессии определился сам собой.

Абитуриентка выбрала в педагогическом колледже им. М. О. Ауэзова специальность «Казахский язык и переводческое дело» для русских групп, но, когда приехала в сентябре на учёбу, оказалось, что набор в эту группу был минимальный, и первокурсников объединили с группой по изучению казахского языка и литературы в школах с государственным языком обучения. Сказать, что Виктория к такому обороту событий была не готова – это ничего не сказать.

– Одно дело – время от времени разговаривать на языке, который лишь планируешь изучить, и совсем другое – получать на нём профессиональное образование. Но в педагогическом колледже я нашла поддержку и понимание. Педагоги и однокурсники окружили меня заботой и каждую минуту учили языку, – вспоминает Виктория.

Под своё крыло русскую девушку, отважившуюся на любопытный эксперимент, взяла куратор группы Кульшат Мусина. Она помогала Виктории с переводами текстов, даже по выходным приглашала её домой, чтобы Вика могла общаться на государственном языке в неформальной, семейной обстановке.

– Нет, ощущение языка пришло не сразу, на это потребовались годы. Первые два курса я просто зубрила наизусть все изучаемые тексты. Практиковалась в переводах с русского на казахский и наоборот. Кстати, я убедилась, что эта методика – одна из наиболее эффективных. Работая со словарями, можно запомнить огромное количество новых слов, фраз и оборотов, пополнить словарный запас. С этой же целью я специально заучивала различные цитаты, высказывания, фразы, пословицы и поговорки, всё это помогает понять язык, его красоту, скрытый смысл слов, – поделилась собственным опытом педагог.

Она не скрывает, что был момент, когда хотелось всё бросить и уехать домой или поступить на другую специальность. Но поддержка окружавших, их помощь и забота помогли преодолеть эту минуту слабости и перейти на новый уровень.

Перелом наступил в конце третьего курса. Вика сама почувствовала, что перестала зубрить тексты, а может, просто читать их и понимать всё, о чём написано, без словарей и переводчиков. Преодолев языковой барьер, она заговорила на государственном языке смело, свободно, без усилий. Более того, со временем девушка даже думать стала на казахском, а уже потом, спохватившись, переходила на родной язык.

Вместе с тем она проходила ещё один нелёгкий путь – путь к новой для себя профессии. Мечтая стать переводчиком, она, обучаясь в колледже, постепенно открыла для себя, что школа её настоящее призвание. И без колебаний вернулась в родную школу после окончания колледжа в 2012 году. Не остановил даже тот факт, что ей дали лишь четыре часа в неделю вместе с нагрузкой школьной вожатой. Впрочем, довольно скоро появилась вакансия, и Виктория Мокроусова смогла наконец применить полученные знания на практике, передать то, чему сама научилась так недавно, своим первым ученикам.

В тот же год она поступила на заочное отделение в Шымкентский инженерно-педагогический университет дружбы народов, который успешно окончила. Потом решила получить второе высшее образование и окончила Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет в Семее по специальности «Государственное местное самоуправление». А через несколько месяцев у неё защита магистерской диссертации по педагогической специальности. И всё это – без отрыва от педагогической деятельности. Сейчас Виктория Мокроусова – учитель высшей категории, или учитель-исследователь, как теперь говорят.

– Для меня главная задача – научить детей понимать и любить государственный язык. А этого невозможно достичь, если на нём не будешь разговаривать. Поэтому на каждом уроке выделяю по 5-10 минут на говорение, когда дети могут пообщаться друг с другом на заданные темы, рассказать о себе, своей семье, школе, классе… Очень эффективны игровые и интерактивные методы. Мы много играем и поём на казахском языке, учим стихи и считалочки, читаем и переводим. Всё это помогает ребятам накопить словарный запас, постепенно преодолеть языковой барьер и заговорить на языке свободно и с удовольствием, – делится своим педагогическим опытом Виктория Мокроусова.

Кстати, языку она обучает не только своих учеников в школе, но и всех желающих, работая в центре обучения государственному и иным языкам при районном Доме дружбы, где бесплатные языковые курсы посещают как дети, так и взрослые.

Активная, деятельная натура нашла своё призвание и в общественной жизни района. Всё началось с волонтёрства при украинском этнокультурном объединении «Смерічко». А потом общественная жизнь заняла в жизни нашей героини важное место.

Виктория – председатель Ассамблеи молодёжи Дома дружбы Бородулихинского района, а также возглавляет центр волонтёрского движения при Доме дружбы Бородулихинского района. Сельская молодёжь работает по нескольким направлениям: устраивает спортивные соревнования для детей и взрослых, организует семинары и тренинги по различным образовательным направлениям, занимается медиацией, помогая разрешать конфликты среди молодёжи, а также оказывает социальную помощь нуждающимся.

Аксакалы в 2021 году порекомендовали кандидатуру Виктории в качестве члена Ассамблеи народа Казахстана от Восточно-Казахстанской области.

Ещё одно немаловажное общественное дело, которым занимается молодой педагог, – это депутатство в районном маслихате. Её активность в вопросах решения насущных проблем избирателей, принципиальная позиция, доброжелательность и открытость, готовность прийти на помощь нашли свой отклик в сердцах бородулихинцев, и она была переизбрана на второй срок в качестве депутата районного маслихата VII созыва.

В родном селе наша героиня обрела и женское счастье. Виктория вышла замуж за отличного парня – пожарного-десантника спасательного отряда Дениса Мокроусова, который осуществляет охрану леса от лесных пожаров и браконьеров. Молодая семья счастлива на родной земле, являя собой яркий пример народной поговорки: «Где родился, там и пригодился».

Софья Соболевская

Фото из личного архива Виктории Мокроусовой

Бородулихинский район