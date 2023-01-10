Поможет словом и делом

В селе Уварово главного специалиста акимата Иртышского сельского округа Екатерину Кулькину знают абсолютно все. Ведь именно она способна решить практически любые вопросы.

Местные жители удивляются, как она всё успевает! Всегда в гуще событий, её рабочее время буквально расписано по минутам.

С душой нараспашку

Екатерина Васильевна много лет посвятила работе в сельском клубе. Яркая, эмоциональная, увлекающая за собой и молодёжь, и ветеранов, и работников местных крестьянских хозяйств. Она умеет всех привлечь к общественной работе.

Какое бы мероприятие не затевалось в сельском округе, чаще всего возглавляет его наша героиня: идут поздравлять участников войны и тружеников тыла, чествуют тружеников села, работают с населением по поводу благоустройства, расчистки улиц, прокладки водопровода. Кстати, вокруг нового водопровода было много дебатов и конфликтных ситуаций. Но Екатерина Кулькина с присущей ей мягкостью, настойчивостью, умением убеждать смогла сгладить острые углы и довести начатое дело до конца.

Она всегда старается осветить в своих заметках, которые часто публикуются в районной газете, каждое доброе дело и показать односельчанам и землякам со всего района, какие замечательные, душевные люди и добросовестные труженики живут в селе Уварово.

Во время пандемии Екатерина Васильевна участвовала в рейдах по соблюдению санитарного и масочного режима в магазинах, аптеках, социальных объектах сельского округа. Немало проведено рейдов по соблюдению ценовой политики, удержанию цен на социально значимые товары первой необходимости.

Екатерина Васильевна своим умением аргументированно убеждать, объяснять важность каждой акции всегда добивается хорошего результата.

Став госслужащим, она осталась человеком увлечённым, посвящённым в дела культуры своего округа. Продолжает принимать участие в творческих отчётах и подготовке праздников. А какие стихи пишет, посвящая их своей малой родине – Уварово и его жителям!

Любят и уважают

Глава ТОО «Восход-Молоко», депутат районного маслихата Евгений Псарёв, отмечает волонтёрское движение, которое организовала Екатерина Васильевна в Уварово. Добровольцы ходили по домам и оказывали помощь всем, кому она нужна.

Лика Бозтаева, бывший директор Уваровской средней школы, говорит, что Екатерина Васильевна многие годы была ей хорошим помощником – руководила общешкольным родительским комитетом. Она знала всех детей и их родителей, ситуацию в семьях, кому нужна помощь, к кому надо построже, а кому уделить больше внимания и доброты.

Светлана Яцуненко, методист районного отдела культуры рассказывает, что Екатерина Васильевна является главным генератором идей на селе. Она умеет собрать все задумки воедино, знает, как их реализовать, кого привлечь.

Например, в канун проведения новогодних праздников она обратилась ко всем предпринимателям и главам крестьянских хозяйств с просьбой выделить средства для семей с низким достатком, подготовила подарки, которые затем детям из этих семей вручили Дед Мороз и Снегурочка.

Мастер на все руки

Екатерина Кулькина для жителей села Уварово – это ещё и диспетчерская служба, кабинет психологической разгрузки, эффективный менеджер.

Нужно оформить документы или обратиться в инстанции – все идут с вопросами к ней, главному специалисту сельского акимата. Длится её рабочий день порой дольше положенного, но, несмотря на это, Екатерина Васильевна всегда вежливо приветствует заглянувших с вопросом односельчан. И непременно – с улыбкой.

А ещё Екатерина Васильевна – гостеприимная хозяйка хлебосольного дома, в котором всегда вкусно и уютно. Неудивительно, что в нём часто бывают многочисленные друзья и родные.

Любящая жена, мама, исполнительный и ответственный работник всегда поможет как делом, так и добрым советом. За это её и ценят односельчане.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Е. Кулькиной

Глубоковский район