Поможет «искусственная почка»

Продлить жизнь и существенно улучшить её качество пациентам с тяжёлыми заболеваниями почек помогают медики ВК ОСМЦ, применяя метод внепочечного очищения крови – гемодиализ.

За последние десятилетия нефрологическая служба в Казахстане получила большое развитие, специалисты овладели методами распознавания почечной недостаточности, проведения беспрерывной гемодиализной терапии, корректировки анемии, предупреждения минерально-костных нарушений, артериального давления.

Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр на сегодняшний день является одной из трёх организаций в Усть-Каменогорске, проводящей диализную терапию.

О том, как в регионе выстроена работа этой службы, рассказал главный нефролог ВКО, заведующий отделением нефрологии Шамиль Назыров.

По его словам, к снижению способности почек очищать кровь и сохранять нормальный гомеостаз организма ведут разные заболевания. И когда почки больше не могут выполнять свою функцию, а значит, поддерживать жизнедеятельность человека – при терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнениях – пациенту необходима искусственная почка, именно так называют аппарат гемодиализа.

– В настоящее время в Казахстане более семи тысяч пациентов находятся на аппаратном лечении гемодиализом, – комментирует Шамиль Назыров. – У них отсутствует собственная функция почки, поэтому проходят процедуру очистки через аппарат искусственной почки. Есть среди них и дети.

Гемодиализ, как отмечает медик, выполняет некоторую часть работы здоровых почек. Потому его часто называют заместительной почечной терапией, при которой пациентам нужно проходить процедуры диализа всю жизнь или сделать операцию по пересадке почки.

– Для сравнения, в 2009 году средняя продолжительность жизни пациентов на диализе составляла всего три-пять лет. На сегодня в стране проживают пациенты, которые получают процедуру уже более 17 лет. Они живут полноценной жизнью, создают семьи, работают. Кроме того, ранее нефрологическая служба предоставляла эту услугу пациентам в возрасте лишь до 42 лет. Сейчас эта медицинская услуга доступна людям и более старшего возраста, – говорит заведующий отделением.

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области гемодиализную терапию проходят более 200 пациентов. Всё лечение больные получают в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, которое оплачивается активами Фонда медицинского страхования.

Шамиль Назыров отмечает, что за последние годы тактика ведения пациентов на гемодиализной терапии максимально отработана и налажена.

– Неутешительный диагноз нефролога ни в коем случае не является приговором, – подчёркивает врач. – Многие находящиеся на диализе пациенты быстро возвращаются к привычной жизни. Конечно, при условии, что они ведут здоровый образ жизни и не опускают руки в борьбе.

Несмотря на то, что терапия подразумевает посещение отделения несколько раз в неделю, пациенты могут ездить в другой город или даже за пределы страны, заранее обговорив это со своим лечащим врачом.

Сейчас перед специалистами нефрологической службы Восточного Казахстана, отмечает Шамиль Назыров, стоит важная задача – прогнозировать и управлять заболеваниями почек, чтобы проводить коррекцию на ранней стадии.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО