Поможем вместе

В преддверии нового учебного года в Абайском районе проводится благотворительная акция «Дорога в школу».

В рамках общереспубликанской акции, которая проходит под девизом «Поможем детям вместе!», благотворители помогают нуждающимся семьям подготовить детей к школе.

Нужно отметить, что количество неравнодушных людей, участвующих в акции, ежегодно растёт. Среди них – индивидуальный предприниматель А. Сулейменова, а также представители центральной мечети имени Кунанбая кажы. Они обеспечили четырёх учащихся школьными принадлежностями и одеждой.

– Как известно, сегодняшнее молодое поколение – это будущее страны. Значит наша задача – всячески поддерживать, создавать все необходимые условия для их обучения и развития, – считают спонсоры.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Абайский район