Помощь в поиске

В Восточно-Казахстанской области разыскивают родственников погибшего во время Великой Отечественной войны советского солдата.

Как сообщили в акимате Риддера, в адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» поступил запрос от командира российского поискового отряда «Кобальт» Ивана Зобнина по поиску родственников воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Как стало известно, поисковики отряда «Кобальт» проводили поисковую экспедицию «Вахта Памяти». В ходе этих работ в районе Тёмкинского района Смоленской области были найдены останки солдата Рабоче-крестьянской Красной армии. Установить его личность удалось благодаря личному опознавательному знаку. Им оказался наш земляк Курмангали Жунусов.

Было установлено, что он родился в 1910 году на территории Восточно-Казахстанской области, ст. Чинупово, ул. Первомайская, 42. Был призван на службу Лениногорским РВК Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Последнее место службы: 120-я отдельная стрелковая бригада. Воинское звание – красноармеец. Дата выбытия: 14.08.1942, причина выбытия – убит. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Шабаны.

Поисковики просят всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего солдата.

Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками: Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» (г. Павлодар, Казахстан, сот. тел. 8777-461-73-78, email: alex.shitov@mail.ru ). Командир отряда Александр Шитов.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер