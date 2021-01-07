Помощь подоспела вовремя

В Восточно-Казахстанской области спасатели оперативно помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

На автотрассе Усть-Каменогорск–Белоусовка третьего января произошло столкновение двух автомобилей – «ВАЗ» и «Kia», в результате которого пострадали люди. Выбраться из повреждённого транспортного средства марки «ВАЗ» водитель и 12-летняя девочка самостоятельно не смогли. Пришлось вызывать спасателей, которые помогли отодвинуть переднее пассажирское

сиденье.

– В это время на помощь дополнительно подоспели специалисты оперативно-спасательного отряда, которые освободили заблокированные ноги девочки и передали её врачам скорой помощи, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Затем приступили к извлечению водителя. При помощи специального инструмента открыли дверь, отодвинули сиденье и достали пострадавшего.

Специалисты обращают внимание восточноказахстанцев, что в зимний период необходимо быть предельно внимательными. Нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Применять торможение двигателем или импульсное торможение, комбинировать оба метода. Подъёмы и спуски преодолевать на пониженных передачах с постоянной скоростью.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО