Помощь на зимней дороге 

На сложных участках дорог Восточно-Казахстанской области начали работу пункты обогрева.

Всего на дорогах региона действуют четыре трассовых медико-спасательных (ТМСП) и девятнадцать обогревательных пунктов, которые оснащены специальной медицинской техникой, комплектом специального аварийно-спасательного оборудования для оказания экстренной помощи пострадавшим. Также предусмотрена вертолётная площадка. В каждом пункте в режиме 24/7 работают врач, фельдшер, диспетчер, спасатель и водитель-спасатель.

– Помимо оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП сотрудники ТМСП оказывают помощь при самообращении, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – В зимний период здания ТМСП используются как обогревательные пункты. Если вы стали заложником снежного заноса, то можете находиться в трассовом медико-спасательном пункте до прибытия дорожных служб и расчистки трасс.

Так, за прошлый зимний период спасатели 11 раз выезжали для оказания помощи населению, попавшему в плен тяжёлых погодных условий, медицинскую помощь оказали 16 восточноказахстанцам, эвакуировали 27 человек, обогрели – 26.

Добавим, что трассовые медико-социальные пункты расположены в нескольких направлениях: «Привольное» – на трассе Усть-Каменогорск – Семей, на 85-м км, вблизи п. Привольное Уланского района; «Жарма» – на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, на 889-м км, вблизи п. Аршалы Жарминского района; «Семеновка» – на трассе Омск – Майкапчагай, на 634-м км, вблизи п. Карабас Бескарагайского района; «Семей» – на трассе Омск – Майкапчагай, на 825-м км, вблизи п. Суыкбулак Жарминского района.

Александра Исаева

Пресс-служба ДЧС ВКО