Помощь… на проводе

Обычно при упоминании спасателя в голове возникает образ сильного, крепкого мужчины. Однако высокая доля ответственности за исход чрезвычайной ситуации лежит и на хрупких женских плечах.

Об этом не понаслышке знает старший диспетчер Центра оперативного управления силами и средствами государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО» Екатерина Беспалова.

Ответить на звонки встревоженных людей, выяснить все подробности случившегося, постараться успокоить и отправить экстренные службы на вызов – действовать диспетчеру нужно быстро и уверенно, ведь порой от времени реагирования зависит жизнь человека на том конце провода.

– В нашей работе главное – сохранять спокойствие, – поделилась Екатерина. – Нужно быть сосредоточенным, собранным, пунктуальным, владеть оперативной информацией. Осознавать, что на тебе лежит ответственность за судьбу людей.

По её словам, бывает, что за смену поступает 300-350 вызовов. Звонки разные: о пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, заблокированных дверях, а также много случаев, связанных с открытыми люками.

На первый взгляд может показаться, что работа диспетчера не такая уж сложная. Но это вовсе не так. Ведь он не просто принимает звонки, а уточняет информацию – что и где происходит, выясняет, есть ли угроза людям, и, исходя из полученных сведений, принимает решение о количестве высылаемой техники и пожарных. Именно с диспетчера начинается работа по спасению жизней.

О трагичных моментах своей службы Екатерина Беспалова говорить не стала, а вот интересными историями поделилась с удовольствием.

– Бывают и необычные звонки, – отметила она. – Как-то позвонил парень и сообщил, что у него в квартире находится тигр, который ведёт себя агрессивно. Он настолько правдоподобно описал ситуацию, что ему нельзя было не поверить. Спасатели отправились по указанному адресу. Оказалось, что никакого тигра в квартире нет.

Из-за одного подобного звонка однажды пожарные стали свидетелями… романтического свидания.

– В Усть-Каменогорске пожилая женщина увидела в окне одной из многоэтажек отблески огня, – рассказала Екатерина Беспалова. – Конечно, она оперативно вызвала спасателей. Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили горящие свечи. Оказалось, что их зажёг житель-романтик, ожидающий девушку к ужину.

По словам Екатерины, часто люди застревают в лифте. Попав в замкнутое пространство, они начинают паниковать. В таких случаях Екатерина всегда остаётся на линии и до приезда спасателей помогает им справиться со стрессовой ситуацией уже как психолог.

Знание психологии помогает старшему диспетчеру распознать ложные вызовы и не отправлять бригаду спасателей по нему. Ведь в этот момент помощь может понадобиться в настоящем происшествии.

– За годы практики научилась распознавать ложные вызовы, – резюмировала Екатерина. – Бывает, звонят дети. По их интонации понимаешь, что они балуются: путаются, хихикают. Стараюсь сразу пресекать такие разговоры и напоминаю, что звонки спасателям просто так – не шутки…

Таких необычных историй накопилось немало. К слову, Екатерина Беспалова работает в службе чрезвычайных ситуаций уже 20 лет. Как она сама признаётся, за эти годы ни разу не возникло мысли поменять профессию, хотя она не из лёгких. Видимо, не зря говорят, что профессия диспетчера ДЧС ВКО – для людей, неравнодушных к чужой беде, какой и является героиня нашего повествования.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Екатерины Беспаловой