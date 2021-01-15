Помощь на дороге 

На дорогах региона из снежного плена эвакуированы пять человек.

11 января спасатели эвакуировали трёх пассажиров и одну единицу техники, попавших в перемёт в Шемонаихинском районе.

– Для оказания помощи на место происшествия оперативно прибыли спасатели ОЧС Шемонаихинского района, которые, используя два трактора местных крестьянских хозяйств, прочистили дорогу до застрявших и на буксире доставили автомобиль и трёх пассажиров в ближайшее село, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В этот же день сотрудники ДЧС ВКО помогли в буксировке автомобиля BMW, в котором находились два пассажира. Транспортное средство сломалось во время следования по автодороге Усть-Каменогорск – Алматы, в 30 километрах от села Калбатау Жарминского района.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при поездках на дальние расстояния в зимнее время: возьмите с собой лопату, трос, огнетушитель, тёплые вещи и дополнительное топливо. Предупредите близких о поездке и планируемом времени возвращения.

Оказавшись в чрезвычайной ситуации, звоните 112.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников