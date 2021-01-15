ЧС

Помощь на дороге 

15.01.2021
1

На дорогах региона из снежного плена эвакуированы пять человек. 

11 января спасатели эвакуировали трёх пассажиров и одну единицу техники, попавших в перемёт в Шемонаихинском районе. 

– Для оказания помощи на место происшествия оперативно прибыли спасатели ОЧС Шемонаихинского района, которые, используя два трактора местных крестьянских хозяйств, прочистили дорогу до застрявших и на буксире доставили автомобиль и трёх пассажиров в ближайшее село, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

В этот же день сотрудники ДЧС ВКО помогли в буксировке автомобиля BMW, в котором находились два пассажира. Транспортное средство сломалось во время следования по автодороге Усть-Каменогорск – Алматы, в 30 километрах от села Калбатау Жарминского района. 

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при поездках на дальние расстояния в зимнее время: возьмите с собой лопату, трос, огнетушитель, тёплые вещи и дополнительное топливо. Предупредите близких о поездке и планируемом времени возвращения. 

Оказавшись в чрезвычайной ситуации, звоните 112. 

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото из открытых источников

15.01.2021
1

Еще новости

Всегда на службе

08.01.2021

Не дали замёрзнуть

07.01.2021

Спасли из огня 

28.12.2020

В объективе внимания 

13.12.2020
Back to top button