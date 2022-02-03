Помощь мамам

Представители государственных и общественных организаций Глубоковского района оказали благотворительную помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В наше время домашнее насилие достаточно распространённое явление, сталкиваются с которым в основном женщины. Чтобы защитить себя в трудной жизненной ситуации и ситуации, связанной с домашним насилием, решение которой требует психологических и эмоциональных усилий, женщины нередко обращаются в учреждения, предоставляющие услуги временного содержания. Одно из таких социальных учреждений – Дом мамы в Усть-Каменогорске.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Быт» его постоялицам была оказана помощь представителями районного женсовета, сотрудниками районного отдела полиции, отдела занятости и социальных программ, областного филиала ОО «Красный Полумесяц». Они вручили женщинам продукты питания, одежду, предметы гигиены и игрушки для детей.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район