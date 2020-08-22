Помогут всем

Нередко спасателям приходится оказывать помощь не только людям, но и нашим четвероногим друзьям.

Как сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, один из таких случаев произошёл 17 августа, около 21:00. На улице Есенберлина собака упала в глубокий колодец и не могла самостоятельно выбраться из него. Очевидцы случившегося обратились в службу 112, и на место происшествия незамедлительно прибыла группа спасателей.

– Внизу увидел собаку, которая дрожала от страха и сырости, – рассказал сотрудник спасательного отряда Бахытжан Жумаканов.

При помощи петли для отлова животных собаку извлекли из колодца. Животное не пострадало.

Стоит отметить, что подобные выезды – не редкость. Так, 13 августа в службу 112 обратились жители улицы Казахстан с просьбой помочь избавиться от ос, которые свили гнездо вблизи балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. С помощью верёвок спасатели добрались до осиного гнезда и устранили опасность.

В этот же день по улице Крылова под бетонной плитой у входа в подъезд застряла кошка. Жители дома услышали жалобное мяуканье и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники спасательного отряда провели демонтаж фундамента входной группы и освободили животное.