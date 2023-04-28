Помогут или обманут?

Я пенсионер, на днях получил сообщение с незнакомого номера, в котором предлагалась помощь в снятии 50 процентов моих пенсионных накоплений. Можно ли доверять этой информации?

Павел Мошкин, Усть-Каменогорск

– В областном филиале АО «ЕНПФ» поясняют, что законодательством Республики Казахстан предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счёт ОПВ и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников при условии, что размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством РК.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

В этой связи настоятельно рекомендуется не доверять и полностью игнорировать подобные фейковые сообщения. Специалисты также напоминают, что все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно.