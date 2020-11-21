Помогут и поддержат 

При решении задач социального характера в регионе особое внимание уделяется поддержке малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках специальной областной программы предприняты конкретные шаги. Так, по сведениям акима ВКО Даниала Ахметова, к новому учебному году 48 тысяч учащихся области обеспечены школьной формой и обувью на общую сумму 1,2 млрд тенге, им также предоставлена возможность пользоваться общественным транспортом на льготной основе. Родители четырёх тысяч воспитанников освобождены от оплаты за посещение детских дошкольных учреждений. Более 1,5 тысячи студентов вузов и колледжей обучаются по грантам, получают стипендии, бесплатный проезд и питание.

Для этой категории граждан выделены безвозмездные и безвозвратные гранты на реализацию бизнес-идей на общую сумму 411 млн тенге по 740 проектам. Выданы кредиты для реализации 146 бизнес-проектов на 567 млн тенге.

В области выработан механизм поддержки многодетных семей по улучшению их жилищных условий.

– В прошлом году мы построили и приобрели жильё на 1,6 млрд тенге для 563 многодетных семей, преимущественно проживающих в сельской местности. На начало года в очереди стояли 2054 семьи, из них 382 уже получили собственное жильё, – подчеркнул аким области. – До конца текущего года планируется обеспечить жильём 1038 многодетных семей, из них 378 получат дома, построенные частными застройщиками в сёлах, это 36 тысяч квадратных метров.

Даниал Ахметов также отметил, что количество очередников ежегодно увеличивается. За четыре года – практически в четыре раза.

Для сравнения: в 2017 году в очереди состояли 538 семей, из них квартиры получили семь, в 2018 году – 952 семьи, выделено шесть квартир, в 2019 году из 1778 семей 563 получили квартиры и дома. В этом году на 1 ноября в очереди на получение жилья – 2285 семей, до конца года 1038 получат квартиры и дома.

– Мы планируем ликвидировать очерёдность для этой категории семей в три этапа, с 2020 по 2022 год, – отметил глава региона. – Всего на поддержку многодетных и малообеспеченных семей в рамках областной программы направлено 4,1 миллиарда тенге.

Аида Жумекенова