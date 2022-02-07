Помогут и поддержат

Около 600 волонтёров ведут благотворительную и добровольческую деятельность в Бескарагайском районе.

Волонтёры этого района в числе самых активных и инициативных в Восточно-Казахстанской области. По словам директора Молодёжного ресурсного центра Бескарагайского района Жана Алжанова, волонтёрские группы существуют во всех десяти сельских округах. Всего в районе 580 добровольцев.

– С начала года ребята успели провести несколько благотворительных мероприятий. К примеру, у нас в районе действует проект «Ардагер Time», в рамках которого в январе была оказана помощь более 60 ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям. Волонтёры кололи дрова, приносили продукты, чистили снег, то есть помогали по хозяйству, – рассказал Жан Алжанов.

Также в Молодёжном ресурсном центре Бескарагайского района работают над проектами, приуроченными к Году детей. Один из них «Арман ағашы» («Дерево желаний»). Суть проекта в том, что волонтёры стараются выполнить мечты и желания детей с особыми потребностями, которые они направляют с помощью писем и социальных сетей. Происходит это в преддверии Нового года и Международного дня защиты детей.

– Сейчас разрабатываем проект «Менің бақытты күндерім» («Мои счастливые дни»). Идея проекта – показать юным жителям района достопримечательности и удивительные места Восточного Казахстана, провести для них экскурсию, – поделился Жан Алжанов.

Гульжан Естаева

Фото Молодёжного ресурсного центра Бескарагайского района

Бескарагайский район