Помочь может каждый

Малыш из Усть-Каменогорска с диагнозом ДЦП нуждается в дорогостоящем лечении. Для семьи маленького Тимофея помощь неравнодушных людей – единственный шанс на здоровое будущее их долгожданного ребенка.

Диагноз «Детский церебральный паралич» Тимофею Титову, которому на днях исполняется годик, поставили меньше месяца назад. Из-за поражения центральной нервной системы у ребенка развивается слабость в мышцах, нарушается координация, идет задержка в развитии.

Малыш до сих пор не может держать голову, сидеть, переворачиваться. Сейчас ему положен дорогостоящий период реабилитации. Это система лечебных мероприятий по исправлению нарушений на первом году жизни ребенка. Кроме того, ему необходимо специальное питание. На все это требуется большая сумма денег, которая для семьи Титовых неподъемна.

Мама малыша Марина рассказывает, что на последнем месяце беременности у плода была диагностирована гипоксия, поэтому ей экстренно сделали кесарево сечение. Позже выяснилось, что была внутриутробная инфекция, а при рождении у Тимы был поврежден шейный позвонок атлант. Но малыш отчаянно боролся за жизнь. Через пару месяцев после рождения стал очень беспокойным, плакал не

переставая.

– Врачи нам прописывали сильнодействующие успокоительные препараты, но они не давали результата, – говорит Марина Титова. – На то, что он круглосуточно плачет, говорили: колики, пройдет. У Тимы два месяца держалась высокая температура – пытались лечить даже с помощью медикаментов от эпилепсии, но симптомы не проходили. И только когда ему исполнилось девять месяцев, невропатологу удалось поставить диагноз – «Детский церебральный

паралич».

Преодолев шоковое состояние, родители Тимофея решили во что бы то ни стало поставить на ноги сыночка, появления на свет которого они так долго ждали.

Марина с ребенком прошла несколько курсов массажа и лечебной физкультуры (ЛФК). К слову, один сеанс массажа стоит 3 тысячи тенге, полчаса ЛФК – 1,5 тысячи тенге. Курс реабилитации в среднем составляет десять дней. После семидневного перерыва необходимо начинать новый курс.

– Мы нашли хороших специалистов в Новосибирске, сейчас они наблюдают Тимофея дистанционно, – продолжает Марина. – Кстати, именно они диагностировали внутриутробную инфекцию, а также обнаружили у Тимы поврежденный шейный позвонок и патологию в горле, из-за которой он не может нормально глотать. К сожалению, исправить последнюю патологию можно было в трехмесячном возрасте – время упущено.

Российские врачи рекомендовали кормить ребенка специальной молочной смесью, которая поможет ему набрать достаточный вес. Одна баночка питания стоит 4223 тенге, ее хватает на три-четыре дня. Кроме этого, в течение полугода Тимофею необходимо принимать противовирусный препарат «Вальцит» стоимостью 340 тысяч тенге.

Из-за таких огромных расходов семья осталась практически без средств к существованию. Марина находится в декретном отпуске, ее муж Семен временно не работает. Питаются тем, что вырастят на огороде, немного помогают родственники. Живут они в дачном кооперативе «Восточник-Степной».

Каждый день в этой семье на счету, ведь чем раньше мальчик начнет лечиться, тем больше шансов, что он встанет на ноги. Титовым не к кому обратиться за поддержкой, поэтому они просят об этом неравнодушных людей.

Бахыт Сарсембаева

Желающие помочь Тимофею могут перечислить любую посильную сумму по реквизитам, оформленным на отца ребенка Семена Александровича Титова:

Kaspi Gold: 5169 4971 7271 0505;

ИИН: 880 117 300 038.