Помочь маме и малышу

Районные больницы в Восточном Казахстане переходят на новый уровень родовспоможения.

Охрана материнства и детства является приоритетным направлением системы здравоохранения страны. Для обеспечения доступной и качественной акушерско-гинекологической помощи создана трёхуровневая интегрированная модель развития службы оказания медицинской помощи. Так, на первом уровне помощь оказывается беременным женщинам без осложнений, на втором – беременным с хроническими заболеваниями и осложнениями данной и предыдущих беременностей, на третьем уровне – беременным с тяжёлыми хроническими заболеваниями, серьёзными угрозами для жизни и здоровья матери и ребёнка.

Долгожданным событием для жителей Катон-Карагайского и Зайсанского районов стало проведение капитального ремонта в родильных отделениях райбольниц и перевод их на второй уровень родовспоможения.

– Обновлённые родильные отделения в Зайсане и Улкен Нарыне уже принимают своих пациенток – будущих мам. Отделения укомплектованы современным медицинским оборудованием, которое предназначено для выхаживания малышей, родившихся на 32-й неделе беременности. Это открытая реанимационная система для новорождённых, ИВЛ-аппарат для кислородной поддержки младенцев, кардиотокограф, УЗИ-аппарат, кресла-трансформеры и другое, – рассказали в Управлении здравоохранения ВКО.

При этом на каждом уровне родовспоможения взаимосвязанно работают службы санитарной авиации, неонатальной консультативно-транспортной службы, оснащённые реанимобилями, проводятся консультации посредством телемедицины, спутниковой связи.

По сведениям облздрава, охват беременных до 12 недель осмотром терапевта – 80,7 процента (целевой показатель – 80 процентов), охват комбинированным пренатальным скринингом – 84,1 процента (целевой показатель – 75 процентов), охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением – 85,1 процента (целевой показатель – 81 процент).

– Для оказания квалифицированной медпомощи беременным и новорождённым в регионе был создан Центр охраны плода на базе консультативно-диагностического отделения ЦМиР. В прошлом году совместно с профессорами и ведущими профильными специалистами научных и республиканских клиник с использованием ресурсов Национального координационного центра экстренной медицины было проведено 36 сеансов телемедицины женщинам с осложнённым течением беременности и родов. Санитарная авиация выполнила 23 вылета, прооперирована на месте одна женщина, 23 женщины в тяжёлом состоянии были транспортированы в областной центр. В результате принятых мер удалось спасти 31 женщину, которые находились в критическом состоянии, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Бахыт Сарсембаева