Помни и гордись своей историей

Это один из главных посылов Дня благодарности. Накануне этого доброго весеннего праздника корреспондент «Рудного Алтая» встретился с представителями разных этнокультурных объединений, чтобы рассказать читателям о нелёгкой судьбе старшего поколения каждого из них.

УВАЖЕНИЕ И ГОСТЕПРИИМСТВО

Воспоминаниями о депортации своих родных поделилась жительница Усть-Каменогорска Лидия Генриховна Роот.

– Много людей разных национальностей пострадало в те далёкие суровые годы. Жизнь моей семьи тоже была очень тяжёлой, – начала свой рассказ Лидия Роот. – Моя бабушка Мария Яковлевна и отец Генрих жили в городе Бальцер Саратовской области. Бабушку с детьми по приказу Сталина депортировали 28 августа 1941 года. Её и двух дочек Марину и Марию сослали в село Хуторки Алтайского края, одного дядю – в кемеровские шахты, а другого – на Урал.

Добирались до места ссылки тяжело. Многие люди умирали. А тех, кто выживал, ожидал изнурительный труд. Мария Яковлевна работала на лесоповале. Там она потеряла один глаз. А её совсем юный сын, который трудился на шахте, получил травму тазобедренных костей, его придавило вагонеткой.

В то время Генрих Роот служил в армии, в артиллерийском полку. Но в ноябре 1941 года всех немцев, находившихся в рядах Советской армии, собрали в Ворошиловграде и выслали в разные места. Так отец Лидии Генриховны попал в посёлок Белоусовка Восточно-Казахстанской области. Здесь он работал в шахте. За хороший труд его наградили медалью.

– Тогда в Белоусовке строили обогатительную фабрику. Там и познакомились мои родители. Мама Мария Колпакова – русская, – рассказывает Лидия Роот. – Они полюбили друг друга и собирались пожениться, но зарегистрировать их интернациональный брак было невозможно. Они жили в гражданском браке. Поэтому, когда я родилась в 1945 году, мама была вынуждена дать мне свою фамилию и отчество дедушки. Только в 1996 году я восстановила документы.

В 1947 году Генриху Рооту удалось воссоединиться со своими родными, которые находились в разных уголках Советского Союза. По словам Лидии Генриховны, ввосьмером жили в одной комнате в той же

Белоусовке.

При этом все были дружны и уважали друг друга. Постепенно жизнь налаживалась. Спустя годы Лидия Роот и её младший брат получили высшее образование. Кстати, наша собеседница окончила Медицинский институт в Семее и на протяжении 48 лет работала врачом. Сейчас она является руководителем немецкой фольклорной группы Maiglöckchen.

– Нам повезло, что нас переселили именно в Казахстан. Казахский народ очень гостеприимный. У других я такого не видела. Здесь с уважением относятся к старшим. Везде почёт и внимание, – поделилась Лидия Роот. – Моя дочь живёт в Германии и меня уговаривала переехать туда. Но я решила, что буду доживать свой век там, где родилась. Я люблю свой край и людей, которые меня окружают.

НЕ КАМНИ, А КУРТ

23 февраля 1944 года началась депортация около 500 тысяч чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Руководство СССР основанием для этого назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооружённые выступления против Советской армии.

О том, как всё происходило, рассказал член чечено-ингушского этнокультурного объединения Хамзат Хасанович Янгулбаев.

– Я горец из Шатоя, знаю 17 поколений своих предков, – отметил Хамзат Янгулбаев. – 77 лет назад произошла депортация моего народа. Это было 23 февраля, в среду. Под видом ремонта дорог пришли переодетые военные. Вместо лопат вытащили автоматы.

По его словам, до места назначения людей везли в скотных вагонах. Условия были чудовищными. Но есть и более ужасающие сведения. Депортации были подвержены и жители высокогорных аулов. В тот зимний день в районе одного из таких аулов шёл сильный снег, завалило дороги. Жителям было тяжело спуститься с гор. В результате, чтобы не срывать график, было принято решение загнать людей в конюшню и сжечь.

Как рассказал Хамзат Хасанович, военные проявляли нечеловеческое отношение к спецпереселенцам. Но был среди них один мужчина, который оказался добросердечным. Он отрезал кусок ткани от своей шинели и обмотал ноги детей, чтобы не гнать их по снегу босыми. Потом за этот поступок его наказали.

– Мы приехали сюда, казахи нас приняли. Был случай. Мы думали, они бросают в нас камни, а это оказался курт. Сложные были времена. Жили в Уланском районе. После отец поехал в Зыряновск (ныне – Алтай – прим. ред.), работал в шахте, – говорит Хамзат Янгулбаев. – В Казахстане мы нашли человечность и взаимопонимание. Эта земля стала нам родной. Горжусь, что мои дети получили здесь образование и теперь работают во благо страны.

ПРИНЯЛИ КАК РОДНЫХ

Было две волны депортации поляков, оказавшихся на территории СССР, в районы Казахской ССР и Сибири. В первую волну (апрель 1936 год) выселяли поляков и немцев из приграничных районов СССР, во вторую (1940–1941 годы) – поляков, живших во вновь присоединённых районах Западной Белоруссии и Западной Украины.

– Высылали людей в тяжелейших условиях. Разрешали брать немного еды, одежды и переселяли прямо в голую степь. Казахи, жившие неподалеку, помогали им строить землянки и делились всем, чем могли, – рассказывает представитель польского этнокультурного объединения Валентина Фрышко. – Во многом благодаря этому поляки выжили и остались жить здесь. Для многих из них Казахстан стал второй Родиной.

Также, по мнению Валентины Фрышко, празднование Дня благодарности – это правильное решение.

– День благодарности – замечательный праздник, который утвердил в календаре

Елбасы Нурсултан Назарбаев. 1 марта мы благодарим не только друг друга, но и казахский народ за его гостеприимство, оказанное в тяжёлые времена. Это способствует сближению всех этносов, проживающих на территории страны, – считает она. – Все в Казахстане живут в мире и согласии. То, что мы можем так ладить, рассказывать о своей культуре и традициях – большая редкость для всего мира.

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СВОБОДНЫМИ

Своё мнение о праздновании Дня благодарности озвучила представитель Восточно-Казахстанского татарского культурного центра Альфия Сарипова.

– Для меня этот праздник значит многое. Живя в Казахстане, мы чувствуем себя свободно, у всех здесь равные права. Всегда относилась и отношусь с большим уважением к представителям всех этносов, – сказала Альфия Сарипова. – Укрепление дружбы и единства между этносами – это главная основа общества.

К слову, Альфия замужем за казахом. Супруги воспитывают двух дочерей. Дома члены семьи общаются на трёх языках – казахском, русском, татарском.

– В областном Доме дружбы бываем часто, общаемся, поём и танцуем. Дети здесь изу—

чают татарский язык, и я вместе с ними. Так как я родом из Зайсана, доносить свои мысли мне легче на казахском языке. По-моему, изучать родной язык никогда не поздно, – добавила Альфия Сарипова.

ОБРАЗЕЦ МИРА И СОГЛАСИЯ

По словам председателя Восточно-Казахстанского областного русского культурного центра Веры Правдиной, День благодарности – важный праздник. В тяжёлые годы, когда многие народы были подвержены репрессиям и ссылкам, казахи протянули им руку помощи, укрывали в своих домах и делились куском хлеба. Этот весенний праздник – возможность выразить за это благодарность и отдать дань уважения.

– КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОМ МИРА И СОГЛАСИЯ. В НАШЕЙ СТРАНЕ НИКОГО НЕ УЩЕМЛЯЮТ НИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ, НИ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ. ВСЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КОМФОРТНО И НА РАВНЫХ, – СЧИТАЕТ ВЕРА ПРАВДИНА.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева