Помни и гордись своей историей…

В Восточно-Казахстанской области отметили 30-летний юбилей Дома дружбы – центра общественного согласия и День благодарности.

В 1992 году в Усть-Каменогорске открылся первый в республике Дом дружбы народа Восточного Казахстана. Он был создан для укрепления межнационального согласия, возрождения языков, традиций и обычаев этносов, проживающих на территории области, а также воспитания казахстанского патриотизма.

На протяжении 30 лет Дом дружбы – центр общественного согласия выполняет эту важнейшую миссию. Умение представителей разных этносов находить общий язык, взаимообогащать культуру, укреплять доверие друг к другу стало преимуществом казахстанского народа, сплотившегося в единую нацию. Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности.

В 2016 году в календаре Республики Казахстан появился новый праздник – День благодарности.

«В первый день весны наша страна отмечает очень добрый и светлый праздник – День благодарности! Это, в первую очередь, возможность сказать «спасибо» гостеприимной и хлебосольной земле Казахстана за то, что она стала настоящим домом для представителей множества этносов. За то, что даже в самые тяжёлые времена мы были вместе и помогали друг другу. День благодарности – это ещё и время, когда очень важно и нужно выразить своё уважение всем, кто помогает нам каждый день, пусть даже мы не всегда это замечаем.

Это наши родители, наши сёстры и братья, наши дети и внуки, которые радуют нас своими достижениями. Это медики, которые во время пандемии спасают жизни людей, это наши педагоги, которые дают нам знания. Это все те, кто, несмотря ни на что, каждый день своим трудом делает нашу с вами жизнь лучше…», – написал на своих официальных страницах в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В первый веченний день состоялось праздничное мероприятие Qazaq eline myn tagzym, участие в котором приняли общественные деятели, активисты Дома дружбы – центра общественного согласия и Ассамблеи народа Казахстана, представители районных Домов дружбы и молодёжь.

В фойе гостей встречала выставка декоративно-прикладного искусства, на которой были представлены национальные костюмы, изделия с вышивкой, сувениры и различные предметы обихода.

Также творческие коллективы Дома дружбы порадовали собравшихся праздничным концертом.

– В этот день все этнокультурные объединения выражают свою благодарность, в первую очередь, казахскому народу за поддержку и помощь, оказанную представителям этносов, депортированным на территорию Казахстана в первой половине прошлого столетия, – отметил заместитель руководителя Дома дружбы – центра общественного согласия, председатель молодёжного штаба «Ассамблея жастары» по Восточно-Казахстанской области Равиль Юнусов. – Также мы говорим «спасибо» друг другу. Ведь каждый из нас вносит вклад в укрепление общенационального единства и согласия.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета