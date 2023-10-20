Помедленнее, мы записываем

Накануне Дня республики в областной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдёт областной литературно-исторический диктант.

Все желающие смогут проверить уровень грамотности, вспомнить школьные годы и, конечно, поздравить свою страну со значимым праздником. В качестве текста диктанта выступит отрывок из книги Мурата Ауэзова «Времён связующая нить». В этом году сыну великого казахского писателя исполнилось 80 лет. Он – известный культуролог, дипломат, государственный и общественный деятель, автор множества трудов. Однако одним из самых значимых дел как для самого Мурата Ауэзова, так и его соратников является создание в 1960-е годы XX века молодёжной организации «Жас тулпар», подхватившей знамя «Алаша».

О появлении неофициальной студенческой организации во главе с Муратом Ауэзовым, о мечтах, о делах и поступках жастулпаровцев, благодаря которым зародились идеи национального возрождения и независимости, и пойдёт речь в тексте литературно-исторического диктанта. «Соревнование на грамотность» будет проходить параллельно на двух площадках биб-

лиотеки на государственном и русском языках. Участников, набравших максимальное количество баллов, наградят дипломами победи-

телей.

– Диктант – это хороший способ заставить мозг работать, в обычной жизни порой забываешь об орфографии и пунктуации, особенно если работа не связана с документами или творчеством, – говорит жительница Усть-Каменогорска Ирина Зинова. – я стараюсь всегда принимать участие в таких мероприятиях, неоднократно писала «Тотальный диктант», и это всегда интересно, необычно и позволяет с пользой провести время. Всем знакомым порекомендую прийти и написать этот литературно-исторический диктант.

Дарья Штейн