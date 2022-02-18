Полёты в творчестве и в жизни

Музыка – это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Она вымывает прочь пыль повседневности и наполняет душу свежими «красками» и «ароматами».

Елена Владимировна Мищенко – бессменный заведующий музыкальной частью Восточно-Казахстанского областного драматического театра с 1972 года. Именно ей принадлежит идея организации музыкальной студии звукозаписи при театре.

В 2003 году она была отмечена премией областного управления культуры «Маска» в номинации «За активную жизненную позицию и многолетний труд».

В 2012 году удостоена нагрудного знака «ҚР Мәдениет саласының үздігі» и профессиональной театральной премии Союза Театральных Деятелей РК «ЕҢЛІКГҮЛ» в номинации «Музыкальный оформитель года».

Её музыкальное оформление спектаклей русской и казахской трупп театра отмечено на многих международных театральных фестивалях.

Есть люди, которые дышат музыкой, думают посредством музыки и дарят ей новую жизнь, новое звучание. О колоссальном опыте, особом складе ума, потрясающей эрудиции и редком таланте заведующей музыкальной частью Восточно-Казахстанского областного драматического театра, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко говорит музыка, подобранная ею к 500 спектаклям.

В этом году у корифея театра, бессменного и незаменимого завмуза двойной юбилей: личный и творческий.

Елена Владимировна приехала в Усть-Каменогорск 50 лет назад. Выбор города был неслучайным. Её отца – актёра Владимира Ильича Шитова через театральную биржу направили в областной русский театр драмы им. Джамбула (так он раньше назывался). С первых дней у Елены Владимировны завязался искренний, эмоциональный роман с городом и театром, который продолжается по сей день.

– Помню, чтобы скоротать дорогу из Архангельска в Усть-Каменогорск, я взялась за вязание. Пока ехали, связала себе кофточку, в которой город принял меня тёплыми объятиями сентябрьского дня! – рассказывает Елена Мищенко.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ АКТРИСА

С самого детства она впитывала, вдыхала в себя магию театрального искусства. Казалось бы, иначе и быть не могло, когда папа – актёр драматического театра. Такой статус главы семьи подразумевал широкую географию переездов и важную составляющую семейных традиций – посещение спектаклей, игровые сценки на кухне общежития с детьми других актёров.

– Правда, однажды папа поймал меня с братом за такими играми, затащил в комнату и пригрозил: «Если однажды кого-то из вас увижу на сцене, руки и ноги выверну!» – вспоминает Елена Владимировна.

Владимир Ильич, испытавший все сложности и перипетии актёрской жизни, не желал той же участи своим детям. Однако, несмотря на мнение и высокий авторитет отца, Елена Владимировна не оставляла мечты стать актрисой. И повернула бы судьбу к себе лицом, но… В самый решающий момент, когда пора уже было определяться с будущей профессией, рядом с ней не оказалось папы, он тогда уехал в Архангельск, устраиваться в театр. К такому стечению обстоятельств выпускница музыкальной школы отнеслась спокойно, продолжив своё образование в училище. Она словно знала наперёд, что будет работать в театре.

– У меня не возникало никаких сожалений по поводу выбора, – делится наша героиня. – То ли это был ангел хранитель, то ли интуиция… К внутреннему голосу я прислушивалась всегда. И, зачастую, это мне помогало избежать каких-либо серьёзных ошибок.

Впервые она ощутила «вкус» зрительских аплодисментов, энергетику зала ещё будучи в Архангельске, в оркестре местного театра. Тогда то, вероятно, у неё и пришло понимание, что можно служить искусству и не в амплуа актрисы.

Уже в Усть-Каменогорске её детская мечта поблекла, а потом и вовсе растаяла как театральный дым.

Однако судьба всё же отблагодарила Е. Мищенко, предоставив ей возможность выйти на подмостки.

Ставилась комедия «Горе от ума» А. Грибоедова. Режиссёру Олегу Сидорину хотелось, чтобы на сцене играла живая музыка. Он, не раздумывая, предложил воплотить эту идею Елене Владимировне. Примечательно, что в этом же спектакле среди исполнителей были её отец Владимир Шитов и будущий муж Олег Мищенко.

– Во время бала я играла на рояле. Актёр Виталий Медведев в образе Чацкого читал длинный монолог, и вдруг в воздухе повисла пауза. Я машинально, будто проверяя себя, произнесла следующие несколько слов, актёр их услышал, и спектакль продолжился, – вспоминает Е. Мищенко.

Вторым режиссёром, который пошёл на эксперимент, был Владимир Паршев. В спектакле «Старый дом» А. Казанцева Елене Владимировне предложили сыграть школьницу, которая училась музыке.

Роли, увы, были без слов. Однако звучавшие в её исполнении композиции оказывались куда красноречивее любых реплик.

Но и без спектаклей в театральной жизни обаятельной, лёгкой на подъём и темпераментной женщине находилось множество поводов раскрыться в качестве актрисы. Во время всевозможных капустников по случаю юбилеев и праздников она могла позволить себе блеснуть артистизмом и юмором.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОЗАРЕНИЕ

Заведующих музыкальной частью драматического театра в то время специально нигде не обучали. Принимали тех, кто любил, тянулся к театру, с базовым музыкальным образованием и художественным вкусом. Практические навыки приходили уже с опытом, в процессе.

– Предыдущий завмуз театра Лилия Чиряева частенько привлекала меня к оформлению спектаклей. А когда она переехала в другой город, моя судьба была окончательно решена. Потихоньку стала учиться работать на аппаратуре, склеивать магнитофонную плёнку. Люди подсказывали, помогали, поэтому профессиональные навыки давались мне легко, – говорит Елена Владимировна.

Один из первых спектаклей, к которому она самостоятельно подбирала музыку, назывался «Идиот» по произведению Ф. Достоевского. Режиссёр-постановщик Юрий Книжников озадачил молодого завмуза: «Посмотрите Моцарта, «Лакримозе». Елена Владимировна долго ходила, в её голове никак не укладывались Моцарт и Достоевский. И однажды она увидела в продаже пластинку Рахманинова. Прослушала, и музыкальный ряд спектакля сложился!

Как в любом творчестве, процесс подбора музыки к спектаклю, по мнению Елены Мищенко, непредсказуем. В одном случае она ищет тему всей постановки в целом, в другом – исходит от темы главного героя. А бывает и так, что в своих поисках отталкивается от личности конкретного актёра. Она может сутками слушать, перебирать… А, порой, стоит ей только сделать короткую паузу, передышку, и на долгожданный ответ наводит сама Вселенная.

Вот недавний пример. Репетиции нового спектакля «Лада, или Радость» по мотивам повести Т. Кибирова. Присутствуя на каждой читке, Елена Владимировна делает в пьесе пометки: здесь – переход на другую картину, здесь – песня. А у кота Барсика не хватает слов. Как ещё раскрыть его характер помимо актёрской пластики? Приятельница из Алматы в качестве привета присылает Мищенко на телефон небольшой ролик с песней мурлыки. Завмуз ликует! Это именно то, что она искала!

Однако подобная вспышка озарения не приходит просто так, на пустую голову, и не касается глубин души, если в ней нет трепета.

– Взаимоотношения с музыкой сложно описать словами. Им также невозможно дать однозначного объяснения, — говорит Елена Мищенко. – Лучше Вознесенского и не скажешь: «Музыка – иной субстант, где не губами, а устами…».

«ЗАКРАСТЬСЯ В ГОЛОВУ РЕЖИССЁРА»

Главное достоинство завмуза – это умение понять и раскрыть режиссёрский замысел спектакля. Елене Владимировне посчастливилось работать с такими известными режиссерами, как В. Бортосик, Ю. Книжников, О. Сидорин, В. Паршев, заслуженный деятель искусств РСФСР Е. Минский, «ҚР Мәдениет қайраткері» О. Маципуло. У каждого был свой стиль работы, и в голову каждого из них нужно было «закрасться».

– Больше всего мне, конечно, нравилось работать с Евгением Васильевичем Минским, – рассказывает Елена Владимировна. – Он был очень музыкальным человеком. По стилю, внутреннему состоянию произведения мог безошибочно определить композитора. Мы быстро нашли с ним общий язык. Однажды при какой-то встрече он обмолвился: «Да, с ней легко! Она моментально влюбляется в материал!». Минский и научил меня подбирать музыку для спектакля не на 100 процентов, а на 130, потому что 30 процентов уходит в «отходы».

Благодаря гибкости и женской хитрости Елене Владимировне иногда удавалось настоять на своём выборе, не задев при этом авторитет и самолюбие режиссера. Интуиция подсказывала, что убеждать надо не словами и аргументами, а действием и музыкой, тонко, искусно, мастерски совмещая их на сцене во время репетиций.

Осуществить ещё одну свою давнюю мечту и вплести в канву спектакля любимую композицию Елене Владимировне удалось лишь в прошлом сезоне в работе с Сергеем Астраханцевым. Он ставил моноспектакль «Почему люди не…?». Тему постановки раскрывала четвёртая прелюдия Шопена, которую она любила со времён учебы в училище.

ИМПРОВИЗАЦИИ – ЭТО СТРЕСС!

Спектакль рождается на репетициях, встаёт на ноги перед зрителями премьеры, растёт и развивается от показа к показу… Для Елены Владимировны самый приятный момент в этом завораживающем процессе – последние репетиции, на которых возникает ощущение, что спектакль случился.

Но, как и любое дитя, спектакль иногда выходит из-под родительского контроля и «шалит». В этих случаях заведующей музыкальной частью, как и всем, кто работает в радиоцехе, без крепких, стальных, нервов не обойтись.

– Помню, была премьера спектакля «Снежная девушка» по мотивам повести О. Бокея. Трём героям, замерзающим в степи, приходят видения. У каждого из них звучит своя тема. Все чётко рассчитано. И вдруг один из героев, которого играл актёр Юрий Савин, проснулся раньше времени! Это сейчас можно быстро сориентироваться и переключить музыку. А во времена магнитофонной плёнки – попробуй-ка это сделать. Мне, слава богу, удалось! Правда, после спектакля долго ещё потряхивало, – говорит Е. Мищенко.

Постоянно вносит свои коррективы в работу завмуза и жизнь. В далёкое прошлое уже отошли пластинки, магнитофоны и плёнки. Весь мировой фонд музыки открывается по одному клику в интернете.

– Наша действительность стала клиповой, и это не обошло стороной спектакли, их музыкальное оформление. Поскольку меняется зрительское восприятие, мы не можем сбрасывать это со счетов. Если раньше в постановках звучала, преимущественно, музыка определенного направления, то сегодня классическая композиция может сочетаться с современной. Главное, чтобы это играло на пользу всего спектакля, на развитие его сюжетной линии, раскрытие характеров героев, – делится Елена Мищенко.

Происходящее вокруг заставляет нас постоянно учиться, перестраиваться. В этом отношении энергичности, любознательности, открытости ко всему новому Елены Владимировны может позавидовать любой! Если попытаться переложить её жизнь на язык музыки, то, по признанию героини, лучше и точнее всего для этого подошли бы наполненные жизнелюбием и светом произведения Моцарта, лиричные, чувственные и экспрессивные композиции Чайковского и отличающиеся внутренней цельностью, глубокой содержательностью, минорным уклоном сочинения Рахманинова.

Музыка и театр наделили эту удивительную женщину крыльями. И каждый новый день её жизни – это воздух, в котором крылья обретают размах и способность летать. Полёт продолжается…

Дарья Шавлева