Полёт теннисного мяча

В Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан среди молодёжи по настольному теннису. Побороться за звание чемпионов в этом виде спорта приехали 15 команд из всех регионов страны.

83 юноши и 72 девушки из Астаны, Алматы, Шымкента, Актобинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областей и области Абай начали соревнования в открывшемся в этом году центре настольного тенниса.

– На соревновании собрались сильнейшие игроки со всей страны, чемпионы Казахстана, участники многих международных игр. В этом теннисном центре мы принимаем таких именитых игроков, как Сарвиноз Миркадирова и Анель Бахыт из Шымкента. Сарвиноз – победительница международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo-2022, который проходил в Египте в конце октября, – рассказал тренер-преподаватель по настольному теннису Кирилл Сотник.

Восточный Казахстан представляют две команды – десять девушек и десять юношей. По словам тренера, ребята могут побороться за медали, они уже выигрывали бронзу на предыдущем чемпионате в этом году.

Состязание началось с предварительных командных игр среди девушек. В большом зале было шумно, за несколькими столиками проходили соревнования, судьи отсчитывали баллы, тренеры и сокомандники переживали за игроков. Тем временем за свободными столиками тоже шла игра, но не за победу, а скорее для разминки и настроя.

А вот с концентрацией у юных теннисистов всё в порядке, ведь она очень важна, когда пытаешься сфокусироваться на полёте маленького белого мячика.

– Настольным теннисом занимаюсь с десяти лет. Это подвижная игра, которая подходит как детям, так и взрослым. На этом чемпионате настрой только на победу, – сообщила 16-летняя спортсменка из Туркестанской области Шахзода Ахмадалиева. Девушка впервые приехала в Усть-Каменогорск и город ей очень понравился.

Остальные гости турнира тоже остались довольны как центром настольного тенниса, так и областным центром, а ещё – погодой последних дней.

– В Усть-Каменогорске я уже второй раз, впервые побывал в городе в 2017 году на спартакиаде ветеранов. В восторге от местной зимы – настоящей, снежной. У нас в Атырау такой не бывает, – отметил старший тренер по Атырауской области Аслан Мырзахметов. – Очень понравился теннисный центр, подобного нет в других городах. Очень удобный, со всем необходимым оборудованием.

Чемпионат Республики Казахстан среди молодёжи по настольному теннису будет проходить до 27 ноября. На данный момент известны имена бронзовых призёров командных игр среди девушек, ими стали спортсменки из Алматы. Теннисистки из Карагандинской области и Астаны поборются в финале за золото.

Аяужан Утеулинова

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