Дата

Полвека с музыкой

13.10.2021
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В селе Караул отметили 50-летний юбилей музыкальной школы имени Жанибека Карменова.

Талантливый певец, писатель, заслуженный артист Казахстана Жанибек Карменов родился в Карауле. В 1971 году здесь открыли музыкальную школу, которая теперь носит его имя. По сей день это учебное заведение продолжает взращивать в юных сердцах любовь к музыке.

В честь празднования юбилея с соблюдением санитарных требований в актовом зале музыкальной школы состоялось собрание. В нём участвовали учителя и ветераны педагогического труда, ученики и специально приглашённые гости. В ходе встречи обсудили достижения школы и её деятельность. Также была организована экскурсия по зданию.

На центральной площади состоялось возложение цветов к памятникам великому поэту Абаю Кунанбайулы и певцу Жанибеку Карменову.

В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию музыкальной школы. С поздравительной речью выступил аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов. Прозвучало много добрых пожеланий в адрес коллектива учреждения.

Глава района наградил учителей и сотрудников школы специальными юбилейными медалями и грамотами.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район

 

13.10.2021
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