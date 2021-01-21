Получите, подпишите

Как продлить срок действия электронной цифровой подписи?

Благодаря развитию информационных технологий в нашу жизнь прочно вошли новые термины и понятия. Одним из таких стала электронная цифровая подпись. Её применение для подтверждения юридической значимости документов или в качестве средства для идентификации стало уже повсеместным.

Несмотря на множество преимуществ, у ЭЦП есть один недостаток – её срок действия ограничен: один (распространяется только на файловую систему) или три года (если запись ключей производится на защищённые носители). По истечении этого срока действия ЭЦП будет считаться недействительной, соответственно нельзя будет получать какие-либо услуги с её помощью.

В филиале «Правительства для граждан» по ВКО рассказали, как продлить срок действия ЭЦП через интернет.

– На ваш телефон придет SMS-сообщение и нужно будет заглянуть в личный кабинет на портале Национального удостоверяющего центра (pki.gov.kz), – отметили в пресс-службе филиала. – Затем действовать по алгоритму.

Необходимо заполнить все данные, касающиеся действующей ЭЦП, потом кликнуть «Обновить список ключей» и ввести пароль и ключ аутентификации. Для работы с подписью нужно перейти во вкладку «Мои ключи ЭЦП» и выбрать пункт «Перевыпуск ключей ЭЦП» и после заполнения нажать на «Подать заявку».

В случае, если для хранения ЭЦП выбран компьютер, следует нажать на «Загрузить сертификаты».

– Если вы не зарегистрированы в базе мобильных граждан, то SMS-сообщение не приходит, – уточнили в пресс-службе филиала. – Также напомним, что не следует никому доверять свою ЭЦП. Передавая её другому человеку, вы даёте доступ к своим личным данным.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников