TOPЦифровой Казахстан

Получите, подпишите

21.01.2021
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Как продлить срок действия электронной цифровой подписи? 

Благодаря развитию информационных технологий в нашу жизнь прочно вошли новые термины и понятия. Одним из таких стала электронная цифровая подпись. Её применение для подтверждения юридической значимости документов или в качестве средства для идентификации стало уже повсеместным. 

Несмотря на множество преимуществ, у ЭЦП есть один недостаток – её срок действия ограничен: один (распространяется только на файловую систему) или три года (если запись ключей производится на защищённые носители). По истечении этого срока действия ЭЦП будет считаться недействительной, соответственно нельзя будет получать какие-либо услуги с её помощью. 

В филиале «Правительства для граждан» по ВКО рассказали, как продлить срок действия ЭЦП через интернет. 

– На ваш телефон придет SMS-сообщение и нужно будет заглянуть в личный кабинет на портале Национального удостоверяющего центра (pki.gov.kz), – отметили в пресс-службе филиала. – Затем действовать по алгоритму. 

Необходимо заполнить все данные, касающиеся действующей ЭЦП, потом кликнуть «Обновить список ключей» и ввести пароль и ключ аутентификации. Для работы с подписью нужно перейти во вкладку «Мои ключи ЭЦП» и выбрать пункт «Перевыпуск ключей ЭЦП» и после заполнения нажать на «Подать заявку». 

В случае, если для хранения ЭЦП выбран компьютер, следует нажать на «Загрузить сертификаты». 

– Если вы не зарегистрированы в базе мобильных граждан, то SMS-сообщение не приходит, – уточнили в пресс-службе филиала. – Также напомним, что не следует никому доверять свою ЭЦП. Передавая её другому человеку, вы даёте доступ к своим личным данным. 

Дмитрий Одинцов 

Фото из открытых источников

21.01.2021
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