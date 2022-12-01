Получить специальность онлайн

Подскажите, есть ли в Казахстане бесплатные курсы для овладения рабочей профессией? Моя дочь осталась без работы и ей нужно срочно получить ещё какую—нибудь специальность, чтобы можно было совмещать учёбу с уходом за детьми.

Ирина Долгова, Шемонаихинский район

В Казахстане в июле прошлого года была запущена платформа профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz. С этого момента 133 тысячи граждан, из которых 24,9 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. Всего на платформе зарегистрировались 167,6 тыс. казахстанцев, из которых 154,1 тыс. – в 2022 году.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 162 курса по различным направлениям, из них 107 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет до 72 часов.

По информации сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения РК, наиболее востребованными курсами остаются «Сүтті ірі қара өсіру», «Управление персоналом», «Выращивание клубники от А до Я», «Кассир» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончании курсов проводится тестирование. При успешном завершении учёбы выдаётся сертификат. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.

Курсы размещены на государственном и русском языках, содержат различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Добавим, что с марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.