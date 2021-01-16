Полтонны незаконно добытой рыбы перевозил павлодарец в ВКО

Полицейские Восточного Казахстана задержали жителя города Павлодара, который перевозил большое количество рыбы без соответствующих документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 14 января около 01:10 часов при патрулировании автодороги областного значения «Усть-Каменогорск – Самар» на 60 км был остановлен автомобиль «ГАЗ».

«В ходе проверки документов выяснилось, что 30-летний водитель следовал из села Самарское в сторону Усть-Каменогорска. В машине он перевозил рыбу рипус» весом 565 кг без соответствующих документов. По данному факту проводится проверка. По результатам которого нарушитель будет привлечен к ответственности», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Кроме того, на днях при патрулировании республиканской автодороги «Усть-Каменогорск – Алматы» сотрудниками роты патрульной полиции ДП ВКО был остановлен автомобиль «Fiat Ducato». В багажнике машины было обнаружено более 40 мешков рыбы, но отсутствовали разрешительные документы. 36-летний житель г. Алматы пояснил, что перевозил рыбу из Усть-Каменогорск в Алматы. В отношении 36-летнего мужчины составлен административный протокол по ст. 389 КоАП РК.

Стоит отметить, что это не первый случай незаконной перевозки рыбы на трассе «Усть-Каменогорск – Алматы». Департамент полиции ВКО предупреждает, что за незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений предусмотрено наказание по ст. 355 УК до 5 лет лишения свободы.

kazinform.kz

Фото: пресс-служба ДП ВКО