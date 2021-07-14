Положительная динамика

Семей с рабочей поездкой посетил депутат Сената Парламента РК Дуйсенгазы Мусин.

Сенатор встретился с акимами сельских округов, которые рассказали о проблемах сёл. На этой встрече обсудили вопросы развития культуры ведения сельского хозяйства в стране.

Также Дуйсенгазы Мусин ознакомился с работой музея Абая. Директор музея провёл экскурсию по обновлённым экспозиционным залам.

Следующим пунктом посещения стал торгово-логистический центр в Жоламане. Строительство единой товаропроводящей системы здесь началось в 2019 году. Сейчас уже построен склад единовременного хранения. Ожидается поставка внутрискладского и вентиляционного оборудования. Ведутся внутренние отделочные работы. Планируется, что здесь будут хранить порядка шести тысяч тонн социальных продуктов. Сдача объекта ожидается уже осенью.

Депутат Сената Парламента РК также ознакомился с работой ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP». Более 90% готовой продукции строящегося маслоэкстракционного завода планируется поставлять на внешние рынки. На текущий момент уже ведутся переговоры с потенциальными партнёрами по заключению контракта на поставку казахстанского растительного масла в Китай, Узбекистан и страны Евросоюза. В планах ввести в эксплуатацию цех рафинации и дезодорации, а также цех розлива рафинированного масла. Общая стоимость проекта ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» по строительству и запуску маслоэкстракционного завода составила 12,5 млрд тенге, из которых 4,4 млрд тенге предоставил БРК с целью осуществления экспортных поставок готовой продукции.

– Маслоэкстракционный завод – один из крупнейших объектов с суперсовременным оборудованием, каких в области больше нет. Строительство его почти завершено, что не может не радовать. На сегодня одной из актуальных проблем в агропромышленной сфере является стабилизация цен и наполнение внутреннего рынка отечественной продукцией. Также сегодня мы с акимом города Семей осмотрели торгово-логистический центр «Zholaman», расположенный в посёлке Жоламан. Работа там также близка к завершению. Два этих предприятия помогут решить проблему с местной продукцией и стабилизацией цен, – отметил сенатор.

В завершение рабочей поездки депутат Сената Парламента РК отметил положительную динамику развития региона и поздравил горожан с 30-летним юбилеем Независимости РК.

Флора Левина

Семей