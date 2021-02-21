Вести из районов

Половодье под контролем

21.02.2021
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Наступает период паводков. В Жарминском районе подготовка к нему началась заблаговременно. 

По информации районного акимата, рабочей группой регулярно проводится осмотр паводкоопасных участков, производится очистка водопропускных сооружений от снега и льда внутри населённых пунктов и на автомобильных дорогах. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены объекты для размещения населения. 

– В районе создано 25 эвакуационных пунктов общей вместимостью до 1480 человек, – прокомментировали в акимате. – В качестве резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС запасено 
9 тысяч литров бензина АИ-92, 14 тысяч литров дизельного топлива, 13 мотопомп, 2 тысячи мешкотары и инертный материал в объёме 400 кубометров. 

В настоящее время задача номер один – следить за ситуацией на водохранилищах, за притоком и сбросом воды. Рабочей группой проводится визуальный осмотр гидротехнических  сооружений Шарского и Ортабулакского водохранилищ, плотины водохранилищ Байкал и Караганда, водохранилища Актайлак. Главное, говорят специалисты, – минимизировать возможные последствия паводка для жителей. 

Аида Жумекенова 

Фото из открытых источников

Жарминский район 

21.02.2021
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