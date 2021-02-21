Половодье под контролем

Наступает период паводков. В Жарминском районе подготовка к нему началась заблаговременно.

По информации районного акимата, рабочей группой регулярно проводится осмотр паводкоопасных участков, производится очистка водопропускных сооружений от снега и льда внутри населённых пунктов и на автомобильных дорогах. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены объекты для размещения населения.

– В районе создано 25 эвакуационных пунктов общей вместимостью до 1480 человек, – прокомментировали в акимате. – В качестве резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС запасено

9 тысяч литров бензина АИ-92, 14 тысяч литров дизельного топлива, 13 мотопомп, 2 тысячи мешкотары и инертный материал в объёме 400 кубометров.

В настоящее время задача номер один – следить за ситуацией на водохранилищах, за притоком и сбросом воды. Рабочей группой проводится визуальный осмотр гидротехнических сооружений Шарского и Ортабулакского водохранилищ, плотины водохранилищ Байкал и Караганда, водохранилища Актайлак. Главное, говорят специалисты, – минимизировать возможные последствия паводка для жителей.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Жарминский район