Полотна, отразившие историю

Восточно-Казахстанский музей искусств подготовил онлайн-выставку, посвященную юбилею Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Визуально, средствами изобразительного искусства, отразить основные этапы жизненного пути и трудовой деятельности Елбасы – такова была основная цель организаторов выставки «Первый».

– Почти 30 лет Нурсултан Абишевич Назарбаев занимал высшую государственную должность в стране, основал новую столицу Казахстана, провел немало экономических и политических реформ, благодаря которым экономика республики стала конкурентноспособной на мировом рынке, – подчеркивают сотрудники музея.

По словам специалиста экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Ларисы Мартыновой, мы можем с уверенностью сказать: имя Первого Президента Республики Казахстан всегда будет в ряду самых выдающихся политиков нашего времени.

Все основные вехи биографии Елбасы можно увидеть в виде различных иллюстраций на выставке Музея искусств. Здесь зрителям предлагают поближе познакомиться с фотографиями юного Нурсултана Назарбаева и его семьи, живописью и графикой, посвященными металлургии, городскими пейзажами столицы Казахстана, а также сюжетными композициями «Талқан» Шангерея Ибраева, «Желтоқсан» Сембигали Смагулова. Кроме того, среди выставленных работ встречаются произведения известных казахстанских живописцев Сейсенхана Маханбетова, Тимура Даирбаева и других мастеров кисти.

Особо экскурсоводы отмечают портрет Елбасы художника Николая Аштемы, который он предоставил для выставки из личной коллекции. Картина носит название «Ветер перемен», и выбрал ее автор не случайно. Редко на каком портрете мы можем увидеть, чтобы Нурсултана Назарбаева так изображали. Он идет где-то в степи, преодолевая порывы ветра, а за ним грозовые тучи.

– Подача очень оригинальная. Художник поставил перед собой задачу показать волевой, мужественный характер основного персонажа своей работы, – пояснила Лариса Мартынова. – Каждому бы хотелось узнать подлинные истоки такого характера, и мы решили представить вниманию наших гостей детство и горячую металлургическую юность Первого Президента.

Задумка удалась. Рассматривая эти картины, полностью погружаешься в биографию главного героя экспозиции. Одна из таких работ, описывающих его детские воспоминания, – пейзаж Сейсенхана Маханбетова под названием «Осенний вечер в горах». Картина выбрана для этой выставки, так как местность, изображенная на ней, похожа на ту, где проходило детство Елбасы – у подножия гор Алатау.

– Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области. Его мама Альжан и папа Абиш были незаурядными людьми, очень трудолюбивыми. Их сын старался помогать им по хозяйству. В школе Нурсултан Назарбаев учился прилежно, – рассказывает экскурсовод.

К окончанию средней школы юный Нурсултан заметно выделялся среди сверстников хорошими знаниями, широким кругозором. Больше всего его отличали самостоятельность и стремление к лидерству. После он узнал о комсомольском наборе на большую стройку металлургического комбината в Темиртау и решил стать металлургом. По прибытии его направили на обучение на Украину, в профессионально-техническое училище при Днепровском металлургическом заводе в городе Днепродзержинске. Благодаря своей настойчивости и упорству он на «отлично» сдал выпускные квалификационные экзамены, а также получил свидетельство с отличием «второго горнового восьмого разряда доменной печи». Этот этап жизни Елбасы запечатлел художник Марат Джунусов на картине, на которой изображены рабочие Казахстанской Магнитки. Автор родом из Усть-Каменогорска, но на протяжении долгого времени жил в Караганде.

– Глядя на это полотно, можно понять, как выглядели молодые парни, работавшие на металлургическом комбинате, – сказала Лариса Мартынова. – Также видим на картине большую водную поверхность – это Самаркандское водохранилище.

Еще одну картину, посвященную металлургии, написал Леонид Агейкин. Называется она «Наш город». Напомним, Елбасы трудился на Карагандинском металлургическом комбинате с 1960 по 1969 годы. Именно с работы в этой промышленной отрасли началось становление будущего выдающегося политика.

Как передового рабочего и комсомольца, Нурсултана Назарбаева часто направляли на съезды ВЛКСМ и молодежные фестивали. Его стремление вести людей за собой было замечено. Так, Елбасы предложили перейти на партийную и комсомольскую работу – он согласился. После чего занимал разные руководящие должности и в результате на сессии Верховного Совета республики его избирают первым в истории Казахстана Президентом.

Одной из основных идей Первого Президента РК, воплощенных в жизнь, можно назвать столицу Казахстана. Поэтому экспозиция не могла обойтись без картин с изображением главного города страны – Нур-Султана в самых разных вариациях.

– Когда-то многие не верили в осуществление плана по созданию города мирового уровня, но замысел Нурсултана Назарбаева удался. Сейчас этот город является крупным мегаполисом и символом независимости Казахстана, – подытожила Лариса Мартынова.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на YouTube-канале Восточно-Казахстанского музея искусств.

Гульжан Естаева