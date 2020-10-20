Полный запрет на любые презенты 

Для государственных служащих установлен полный запрет на получение любых подарков. В случае нарушения закона в их отношении предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по ВКО Жигер Байдильдин провёл брифинг для представителей средств массовой информации в «Антикор орталығы». Он популярно разъяснил журналистам нормы Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Спикер отметил, что данный закон направлен на безусловную реализацию поручений Главы государства об установлении строгой ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

– Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя, – подчеркнул Жигер Байдильдин.

Из распространённого пресс-релиза следует, что если стоимость полученного подарка не превышает сумму 2 месячных расчетных показателя (МРП), то государственный служащий несёт административную ответственность. В случае когда его стоимость превышает 2 МРП, в отношении госслужащего предусмотрена уже уголовная ответственность.

По информации, озвученной в ходе брифинга Жигером Байдильдиным, заслуживает внимания ещё одна важная норма. В частности, заметно расширен круг должностных лиц квазигосударственного сектора, являющихся субъектами коррупции. Отныне работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за сбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, отнесены к субъектам коррупции. То есть они в полном объёме будут принимать на себя антикоррупционные ограничения, которые предусмотрены Законом «О противодействии коррупции». Также они будут нести более серьёзную ответственность в случае совершения коррупционных правонарушений.

Следует отметить, что прежде такие строгие нормы распространялись только на первых руководителей квазигосударственных компаний. Теперь круг ответственных лиц стал шире.

Является большим прогрессом отнесение к субъектам коррупции руководителей структурных подразделений, отвечающих за закупки и реализацию важных государственных проектов. Поскольку от их решений зависит очень многое. Кроме того, в силу должностных обязанностей они имеют возможность не допустить участия работников вверенного подразделения в каких-либо коррупционных схемах.

Ожидается, что данная поправка станет эффективной мерой предотвращения различных злоупотреблений со стороны работников квазигосударственного сектора и исключения коррупционных рисков.

В ходе брифинга затронули вопросы, касающиеся родственных связей на госслужбе. К примеру, в Законе «О противодействии коррупции» и ряде других законов есть важные уточнения. Лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчинённости должностям, которые занимают близкие родственники, супруги или свойственники. Более того, они не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников.

Кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, обязаны в письменной форме делать уведомления руководству организации. Если в этой организации, в которой они претендуют на занятие должности, работают близкие родственники, супруга и (или) свойственники.

Далее спикер рассказал о роли комплаенс-службы. Подобные институты вводятся в целях противодействия коррупции и соблюдения корпоративных стандартов чести, достоинства в организациях квазигосударственного сектора.

Комплаенс – это явление, впервые появившееся в западных странах. Представляет собой структурное подразделение, которое ведёт системную работу по профилактике коррупции в каждой организации и напрямую подчиняется первому руководителю.

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по ВКО также уделил внимание некоторым другим важным вопросам. В частности, рассказал об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. О том, какие конкретные санкции и меры наказания предусмотрены по закону за подобные правонарушения.

По его словам, принятие этих поправок будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан, поставит дополнительный заслон незаконным действиям должностных лиц. Подобные поправки внесены в три кодекса и семь законов.

В недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев изложил ряд новых антикоррупционных инициатив и, в частности, поручил:

– установить запрет для госслужащих, депутатов и судей на открытие счетов и хранение ценностей в иностранных банках;

– исключить применение условно-досрочного освобождения для лиц, осуждённых за совершение коррупционных преступлений;

– усилить ответственность за коррупцию, в том числе взяткодателей и посредников во взяточничестве.

В завершение брифинга затронуты немаловажные вопросы и задачи, имеющие перспективный характер.

– Глава государства указал на необходимость разработки отдельного Закона «Об общественном транспорте», что будет способствовать повышению транспарентности и подотчетности госаппарата перед обществом, – подчеркнул Жигер Байдильдин, – что, в свою очередь, безусловно, окажет позитивное влияние на снижение коррупционных рисков.

В настоящее время Агентство совместно с государственными органами активно работает над скорейшей законодательной реализацией поручений Президента страны.

Меир Токобаев