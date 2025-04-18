Полный привод – и полный вперёд!

Для автолюбителей в Восточном Казахстане имеет немаловажное значение мощность двигателя автомобиля, особенно это касается туристов, поскольку местность у нас преимущественно горная, с множеством крутых перевалов, затяжных подъёмов и спусков. Вдобавок есть ещё множество грунтовых и просёлочных дорог, которые становятся труднопроходимыми в снег, дождь, гололёд и слякоть. Как ни крути, без внедорожников в таких сложных, порой очень экстремальных, условиях не обойтись.



ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ



Нельзя не заметить, что за многие годы сложилась своеобразная автокультура, приверженцами которой являются любители разных марок автомобилей. Сегодня разговор касается тех, кто тяготеет к авто с полным приводом, «фанатеет» от них и на самом деле не ищёт в жизни лёгких путей.



В горных районах по-прежнему пользуются популярностью давние, хорошо испытанные марки вездеходов в трёх привычных вариантах исполнения. Это колхозная или армейская версии, а также санитарная машина и грузовичок этого автосемейства. Понятно, что все они родом из прошлого, но сколько бы времени ни прошло, слухи об их безвременной кончине всегда оказываются слишком преувеличенными. Привод у них является полным не на 100 процентов, да и мощность мотора скромная, но выручает наличие переднего и заднего ведущих мостов, а также пониженной передачи в КПП и раздаточной коробке, да и высокий клиренс.



Первым автомобилем у автора этих строк в своё время был пятиместный колхозный вариант, поэтому о плюсах и минусах имеются свои представления. И здесь также не обходится без компромиссов, поскольку большой расход бензина компенсируется другими несомненными достоинствами авто.



Некоторые острословы утверждают, что бампер любого вездехода способен выдержать удар локомотива. Это, конечно, перебор и гротеск. Тем не менее, на учениях в армии автомобиль командира полка ничем не уступал тяжёлой броневой технике ни по проходимости, ни по скорости на любых дорогах.



Чем же привлекает брутальный армейский и одновременно гражданский джип своих фанатов? В первую очередь, большим запасом прочности за счёт стальной рамы, чугунных мостов, коробки переключения передач и раздаточной коробки (РК), листовых рессор спереди и сзади, отсутствием электроники. Словом, авто простое и вполне ремонтопригодное, обладающее высокой проходимостью в условиях бездорожья, по камням, горным рекам, куда не сунутся даже паркетные внедорожники вип-класса.



Зная об этом, молодёжь активно использует джипы для «покатушек» за городом, устраивает различные офф-роуды, путешествует по турмашрутам, а уж простор для фантазии в плане тюнинга имеет просто неограниченный.



УДОБНЫЙ ТРАНСФЕР



Между тем, в поездках по региону нам уже не однажды приходилось видеть, как микроавтобусы выручают туристов и гостей, желающих увидеть Язевое озеро в Катон-Карагайском районе. Особым спросом пользовались услуги водителей до этой точки назначения из соседнего села Берель, где даже местные жители выезжают на коллективный отдых в выходные дни.

А ещё говорят, что сельское население не умеет хорошо отдыхать, хотя у него под боком такие благословенные места! Но времена меняются.



Такой же таёжный трансфер весьма востребован и для поездок на Рахмановские ключи, поскольку многие дорогостоящие джипы на полдороги разворачиваются назад из-за сложного рельефа, худого дорожного полотна. Их владельцам часто приходится в селе Берель оставлять свой транспорт и пересаживаться на импровизированное такси, которое влетает в копеечку, но иного выхода нет, зато есть шанс в роли пассажира оценить пейзаж за окном.



Как-то раз вездеходы встретились нам на короткой дороге из Катон-Карагая к озеру Маркаколь через горный перевал Бурхат, которую построили бывшие военнопленные после Первой мировой войны. Местные жители называют многочисленные горные серпантины, намного превосходящие знаменитый Осиновский перевал по крутизне и расстоянию, коротким словом «ирек». В переводе оно означает извилистый путь и неоднократно упоминается в книгах уроженца соседнего села Чингистай Оралхана Бокея, любившего эти места.



Недавно на заседании акимата Восточно-Казахстанской области было сказано, что на этом маршруте будут отремонтированы мосты, приведено в надлежащий вид дорожное покрытие. Точно такой же ремонт дороги планируется и со стороны села Маркаколь по направлению к одноимённому озеру. Это даст возможность связать воедино логистическую схему между двумя районами по соседству – Катон-Карагайским и районом Маркаколь – по самому короткому, удобному и выгодному маршруту. Он позволяет резко сократить расстояние, которое сегодня приходится путнику преодолевать окружным путём через Улкен Нарын, Курчум, Маркаколь, чтобы попасть в село Урунхайка. В итоге станет возможным закольцевать популярные туристические маршруты в рамках поручений Главы государства по развитию потенциала туризма на уровне как республики, так и отдельно взятого региона, каким является ВКО.



ТЯГА К ТЕХНИКЕ



Сегодня нередко говорится о необходимости подготовки технических кадров, инженеров, отдаётся приоритет рабочим специальностям, спрос на рынке труда на них просто зашкаливает. В прежние времена действовали для детей специальные кружки юных техников, картингистов, для них проводили соревнования, издавались даже профильные журналы с полезными советами. Для молодёжи и взрослых печатались журналы о технике, изобретательстве и рационализаторских предложениях, известна даже шутка, что японцы многие передовые идеи, инновации бесплатно черпали в таких массовых изданиях.



Прежде чем выучиться, а затем получить права на вождение автомобиля, многие юноши умели в руках держать гаечный ключ, прекрасно разбирались в устройстве велосипеда, кара, мопеда, мотоцикла, учебного автомобиля, могли свободно найти причину поломки, порой и устранить своими силами. Сейчас тоже есть множество неформальных клубов по интересам, сообществ в интернете, чатов, форумов, где произошло смешение традиций и нового, прогрессивного. Большой размах получил обмен полезными советами, или как их сегодня называют – лайфхаками, в самых различных сферах жизнедеятельности человека, в чём важную роль играет возможность их монетизации, размещения рекламы.



Характерно, что объектом приложения сил и творческой мысли у нашей молодёжи нередко остаётся, опять же, ретро-техника отцов, дедов, прадедов, наряду с многообразием современных средств передвижения.



Казалось бы, давно устарел автомобиль ГАЗ-69 под весёлым и бодрым прозвищем «козлик», и прямая дорога ему в утиль, но – нет! Сегодня их можно увидеть в идеальном состоянии на парадах ретро-автомобилей, однако ничуть не меньше их, и даже больше, на загородных трассах, туристических маршрутах или в автобитвах на экстрим-полигонах.



И снова разгадка в уникальной для Восточного Казахстана способности такого автомобиля передвигаться по бездорожью, когда за рулём охотники, рыбаки, туристы, путешественники, геологи. И это даже если авто сохранилось в стандартном исполнении, с родным мотором и другими агрегатами, что, однако же, встречается у нас теперь крайне редко – сейчас в них повсеместно используются узлы иномарок. Это ещё одна из разновидностей так называемой автокультуры в ВКО, имеющей потенциал для своего раскрытия в туристической отрасли.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ



Светлые головы и золотые руки в городе и на селе в Восточном Казахстане всегда были и будут, а сегодняшний день основывается на дне вчерашнем. Тут вспоминается, как в 1986 году мы приехали в командировку от газеты «Рудный Алтай» в одно из сёл Глубоковского района. В разгар уборки зерна главный агроном повёз нас на поле, чтобы показать виды на урожай, а его ГАЗ-69 вдруг проявил в дороге невиданную и неожиданную прыть и мощь на подъёме. В ответ на наш недоумённый вопрос водитель с улыбкой признался, что мотор, коробка с «раздаткой», карданы и два ведущих моста взяты и установлены с более мощной марки авто.



Это к тому, что техническая мысль не дремала уже тогда, когда на подобные авто для улучшения скоростных качеств использовали задние редукторы от «Волги». Хотя это и была целая эпопея с перепрессовкой чулков заднего моста от одного автомобиля на другой, подгонкой и регулировкой агрегатов.



В нашей области этим занимались частники, а на юге оказывали услуги СТО. Сложности возникали только с оформлением в ГАИ, поскольку двигатель был номерным агрегатом, его данные вносились в технический паспорт авто.



Сегодня прежние ограничения сняты, номер мотора не требуется вписывать в документ, теперь он считается просто запасной частью, а это даёт зелёный свет для перехода на мощные импортные двигатели – бензиновые и дизельные.



Водители и пассажиры в ВКО, какой бы марки ни был автомобиль, стараются по возможности иметь резервный запас мощности двигателя, чтобы уверено совершить манёвр, обгон, успешно преодолеть снежные заносы, крутые перевалы и спуски. Зимой в салоне должно быть тепло, а летом – прохладно, и для туриста автомобиль не просто средство передвижения, а иногда даже автодом, специально оборудованный для отдыха в дороге. И это тоже сравнительно новый, а правильнее сказать – возрождаемый, элемент общей автокультуры.

Таир Сапаргалиев

Фото из личного архива автора

