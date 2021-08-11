Полный порядок

На рубеже нашей необъятной Родины днём и ночью бдительно несут свою службу пограничники. Они отвечают не только за спокойствие граждан страны, но и за исправность инженерных сооружений и заграждений.

Недавно в Пограничной службе КНБ Республики Казахстан проводился месячник по инженерному оборудованию государственной границы. О том, как проходил инженерный месячник в Пограничных управлениях Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области, рассказал консультант управления технического обеспечения майор Бахытбек Атибаев.

– Руководство пограничных управлений по Зайсанскому, Курчумскому, Урджарскому районам и району Алтай заблаговременно подготовилось к проведению инженерного месячника. Подразделения границы были обеспечены всеми необходимыми инструментами и материалами. В период инженерного месячника все силы и внимание в подразделениях были сосредоточены на инженерном оборудовании государственной границы, – говорит Бахытбек Атибаев. – За указанный период личный состав приложил максимум усилий и возможностей по выполнению плана инженерного месячника. Несмотря на трудности, подразделения добросовестно отнеслись к выполнению поставленных задач.

Естественно, для личного состава это повседневная работа, которая проводится ежегодно. За короткое время сделано немало.

Как отметил майор Бахытбек Атибаев, объём намеченных работ выполнен в соответствии с планом. По результатам инженерного месячника проведён смотр-конкурс на лучшее содержание непосредственной обороны и металлической наблюдательной вышки.

Так, за лучшее содержание непосредственной обороны первое место получило пограничное отделение «Майқапшағай» Пограничного управления по Зайсанскому району. На втором месте – пограничное отделение имени Раджана Батырханова Пограничного управления по Курчумскому району. Третье место заняло пограничное отделение Касыма Кайсенова Пограничного управления по Зайсанскому району.

За лучшее содержание металлической наблюдательной вышки первое место было присуждено пограничному отделению «Көкжота» Пограничного управления по Курчумскому району, второе – пограничному отделению имени полковника Руслана Закиева Пограничного управления по Зайсанскому району. На третьем месте – пограничное отделение «Маралды» Пограничного управления по Курчумскому району.

Военнослужащие и рабочие, добившиеся высоких показателей и образцово исполнявшие обязанности при выполнении задач инженерного обеспечения охраны государственной границы Казахстана, представлены к поощрению.

Работы по оснащению и обслуживанию инженерных сооружений на участке границ Восточного Казахстана прошли успешно.

Ания Есмухамет

Фото Департамента пограничной службы КНБ РК по ВКО