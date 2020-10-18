Полный пансион для рогатых и пернатых 

Крупнейшая горно-металлургическая компания региона помогла Восточно-Казахстанскому областному архитектурно-этнографическому и природно-ландшафтному музею-заповеднику приобрести корм для животных.

Пандемия коронавирусной инфекции в этом году негативно отразилась и на работе любимого места отдыха тысяч устькаменогорцев. Левобережный парк практически не принимал посетителей с июня по август. Внебюджетных средств заработать не удалось, а именно на них в учреждении планировали приобрести осенью корм для четвероногих обитателей единственного городского зоопарка.

«Казцинк» выделил крупную сумму на покупку необходимого корма для животных. Его хватит для полноценного питания травоядных.

– У нас сложилась непростая ситуация, к сожалению, мы вынуждены были обратиться за помощью к крупным организациям. Спасибо «Казцинку» за проявленную в очередной раз заботу! – поделился директор музея-заповедника Арсен Тен. – В этом году у наших животных рекордные показатели рождаемости – 89 малышей! У нас появились маленькие пятнистые олени, маралы, пони, верблюды и волнистые попугаи. И особенно здорово, что малыши и их родители не останутся голодными с наступлением холодов!

Анна Иванова