Полное погружение

Организовать школьникам языковые каникулы в сёлах Катон-Карагайского или Курчумского районов для погружения в языковую среду, а также разработать особую программу обучения IT-технологиям планируют в Восточном Казахстане. Об этом шла речь на совещании под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова по вопросам развития системы образования.

По мнению главы региона, научить детей разговорному казахскому языку можно и нужно. Но для реализации языковой политики необходимо найти новые методы и подходы, а также апробированную в других странах практику. Одна из них – это погружение человека, особенно подростков и молодых людей – в языковую среду.

– Почему бы нам не взять на вооружение практику работы языковых школ, которая успешно работает в Германии, США, странах Европы? Обучение разговорному языку при проживании в обычной семье. Уверен, что в Катон-Карагайском или Курчумском районах найдутся семьи, которые с радостью примут детей, чтобы обучить их государственному языку, – предположил Даниал Ахметов.

По его словам, в Катон-Карагайском районе есть село Урыль, где государственным языком свободно владеют все жители, независимо от этнической принадлежности.

– Там живут добрейшие люди, я в этом неоднократно убеждался, когда приезжал в село. Так давайте именно там будущим летом проведём региональный образовательный эксперимент: организуем работу летнего языкового лагеря. Если толк будет, распространим этот опыт по всей области, – предложил руководству управления образования глава региона.

Также на совещании обсудили вопрос дальнейшего развития цифровизации в сфере образования.

Как сообщила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева, на текущий момент во всех школах региона работают IT-классы и робототехники. Кроме того, все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, внедряется программа родительского контроля через приложение Digital East.

– В школах Восточно-Казахстанской области на базе IT-классов реализуются такие разделы образовательной программы, как обучение программированию на языке высокого уровня Pylon. Школьники создают автоматизированные устройства на базе электронных платформ, а также занимаются моделированием в трёхмерной среде. Разработана углубленная программа, в которой дополнены элементы программирования с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов. Эта программа уже была успешно апробирована на базе областной специализированной школы-лицея для одарённых детей в области математики, физики и информатики, – отметила Инесса Чернышева.

Чтобы распространить этот опыт на все школы области, необходимо дооснастить IT-классы в городских и сельских школах. Для чего в управлении образования разработан комплексный план развития IT-классов в организациях образования области на 2023-2025 годы. Реализация его предусматривает дооснащение классов необходимым высоко технологичным оборудованием.

– Чтобы эта работа была проведена с высокой степенью эффективности, поручаю специалистам управления цифровизации и управления образования создать рабочую группу, которая займётся разработкой специальной программы, чтобы цифровое обучение наших школьников соответствовало мировым тенденциям и стандартам. Для этого необходимо провести тщательный анализ текущего состояния возможностей наших классов, уровня подготовки учителей и знаний школьников. Мы должны чётко понимать, в чём мы сильны, а в чём ещё только предстоит добиться высоких результатов, – поручил Даниал Ахметов.

Результаты совместного анализа и разработанную программу развития цифровизации в организациях образования Восточно-Казахстанской области рабочая группа должна представить уже через три месяца.

Софья Соболевская

Фото Тлеубека Шаяхмета