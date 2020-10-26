Полная фиксация 

Представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» провели мониторинг использования видеожетонов сотрудниками полиции.

По словам руководителя проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт, общественный мониторинг позволяет повысить качество оказания государственных услуг, устранить административные барьеры, бороться с бытовой коррупцией.

– Видеофиксация проводится в первую очередь в целях противодействия коррупционным правонарушениям как со стороны полиции, так и со стороны участников дорожного движения, – сказала Маржан Бахыт. – Использование таких устройств обеспечивает прозрачность и открытость деятельности правоохранительных органов. Благодаря этому мы можем без труда отслеживать, мониторить все действия сотрудников полиции и пресекать любые возникающие коррупционные риски, а также выяснить, кто прав в спорной ситуации.

В целом, около двухсот сотрудников дорожной полиции области получили видеожетоны. Часть из них нового образца. Они не только фиксируют всё происходящее, но и автоматически проводят синхронизацию с электронной базой Нур-Султана, позволяя оперативно передавать данные для дальнейшего мониторинга. Полностью заменить старые видеожетоны планируется уже в начале 2021 года.

Отметим, выгрузка данных происходит непосредственно после смены. Они хранятся и могут быть извлечены в течение 30 дней. При этом благодаря новой технологии можно извлечь запись конкретного времени, не просматривая при этом полный материал.

Дарья Антон