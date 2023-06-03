Поликлиника на рельсах

375 жителей Риддера бесплатно прошли медицинское обследование у передовых специалистов в рамках государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан».

Поезд здоровья «Саламатты Қазақстан» завершил своё пребывание в Риддере. В течение двух дней на железнодорожной станции «Тишинская» квалифицированные врачи безвозмездно оказывали медицинские услуги жителям моногорода. Медицинский состав встречали представители акимата Риддера, творческие коллективы и местные жители с обрядом «Шашу».

Как рассказала заместитель акима города Риддера Асем Агажаева, этот республиканский социальный проект предоставляет возможность населению отдалённых районов и сельских округов получить консультационную и первичную медицинскую помощь опытных специалистов. В рамках поезда здоровья её оказывают хирурги, урологи, невропатологи, гинекологи, терапевты, педиатры, стоматологи, ЛОР-врачи и офтальмологи.

Более того, риддерцам были доступны консультации юриста и психолога.

– Жители города с большим желанием воспользовались услугами этого замечательного социального проекта, – отметила Асем Агажаева. – Для нас это огромное событие. Поэтому те благие намерения, которые представляет поезд здоровья «Саламатты Қазақстан», наши земляки приняли с большой благодарностью.

За два дня работы поезда «Саламатты Қазақстан» в Риддере квалифицированную медицинскую помощь получили 375 человек. Руководство города организовало для них бесплатный проезд на автобусе до станции «Тишинская». Пациенты могли прийти на приём к докторам с девяти утра без талонов и предварительной записи. При этом медики не проверяли наличие у них медицинской страховки (ОСМС). То есть, медуслуги могли получить все без исключения.

По словам главного врача медицинского поезда Айнур Егимбаевой, помимо консультации узких специалистов можно было пройти лабораторные исследования, флюорографию, УЗИ и ЭКГ.

Медицинский поезд с ярко-красными вагонами виден издалека. Отличается он от других составов не только снаружи, но и внутри. Это настоящая поликлиника на рельсах. Здесь есть регистратура, где заполняется карточка пациента и фиксируется его полное обследование с рекомендациями и назначениями врачей.

– Пришло СМС-сообщение от нашей городской больницы о том, что в город прибывает такой поезд, – поделилась жительница Риддера Марина Евтифеева. – Мне нужно было к окулисту, болел глаз. Вот получила назначение, ещё сделала ЭКГ. Всё совершенно бесплатно и без очередей.

Оборудование в поезде японского и немецкого производства. Аппаратура позволяет провести пациентам развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований. А самое главное, здесь можно даже проводить небольшие операции.

Бригады медицинских работников состоят из 35 опытных специалистов. Все они прошли отбор в специальном конкурсе.

Стоит отметить, что эта масштабная социальная инициатива проводится в рамках Национального проекта «Здоровая нация». Она нацелена на нужды сельских жителей, обеспечение доступа к качественной медицинской помощи. Прибытие поезда здоровья уже стало доброй традицией для жителей всей страны.

Ерик Абитов

Риддер