Поликлиника на колёсах 

Жителям отдалённых сёл Глубоковского района теперь не придётся ездить в райцентр для медицинского обследования. В центральную районную больницу прибыл новый медицинский передвижной комплекс, приобретённый за счёт республиканского бюджета. Его стоимость – около 157 млн тенге.

Как пояснил главный врач ЦРБ Кайрат Беделманов, медицинский комплекс заменяет собой целую поликлинику. Благодаря этому для жителей района в своём населённом пункте станет доступно бесплатное флюорографическое, гинекологическое и лабораторное обследование, УЗИ и другие виды услуг.

Амбулаторно-поликлинический комплекс, созданный на базе автобуса, оснащён современным оборудованием, которое позволит эффективно выявлять у населения заболевания на ранних стадиях.

Больница на колёсах оснащена автономными котлами отопления, кондиционером, раковиной, бойлером – то есть всем необходимым для создания комфортных условий как для медработников, так и для пациентов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен пандус-лифт.

– Медицинский комплекс мы планируем использовать в тёплое время года, – отмечает КайратБеделманов. – Поэтому в отдалённые сёла района наши медики планируют выехать до наступления зимы. С апреля по октябрь следующего года медицинский автобус будет обслуживать сельчан на постоянной основе.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район