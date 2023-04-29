Полезный проект

В Риддере открылся инклюзивный центр детского творчества.

Центр создан для занятий по различным направлениям творческой деятельности, передаёт пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.

Инклюзивный центр «БлагоДарую» открыт в рамках грантового проекта по заказу Министерства информации и общественного развития РК для повышения знаний и компетенций родительского и педагогического сообщества по вопросам инклюзивного образования.

По словам руководителя ОФ «БлагоДарую» Елены Гречишкиной, такой центр открыт в городе впервые.

– В наших творческих мастерских проводят уроки по самым разным направлениям: арт-, песочной- и игротерапии. Одной из задач нового центра является формирование инклюзивной культуры у подрастающего поколения, – говорит Елена Гречишкина.

Как отметили в центре, посещать его смогут более 20 детей с особыми образовательными потребностями, а также дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. В команде проекта задействованы специалисты: дефектолог, логопед, психолог и волонтёры.

Ещё одним важным направлением в работе центра станет организация диалоговых площадок и мастер-классов для родителей особенных детей, а также повышение знаний педагогов.

По словам руководителя проекта, в рамках его реализации будет оказано содействие жителям Риддера с инвалидностью. Общественники научат взрослых людей с особыми потребностями составлять резюме, пользоваться ресурсами электронной биржи труда, а также дадут рекомендации по прохождению собеседования.

Социальный проект продлится до конца сентября текущего года.

Найля Байрам

Риддер