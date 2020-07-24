Полезный напиток для медиков

Поддержать медицинских работников, которые ежедневно выходят на борьбу с опасным вирусом, и пациентов, лечащихся от COVID-19, решили жители села Саржал.

У центральной мечети собрались волонтеры-предприниматели, которые стали одними из инициаторов благотворительной акции. В ней приняли участие все неравнодушные сельчане, силами которых было собрано 1000 литров кумыса.

– В нашей акции приняли участие около 90 человек, – говорит один из участников, предприниматель Метхат Мусин. – Все они по возможности, кто сколько может, делились кумысом, кто по 10 литров, кто больше. В это нелегкое время, когда люди болеют, мы решили их поддержать, поскольку кумыс обладает множеством целебных для организма свойств и применяется при лечении различных заболеваний. Собранный кумыс отправится во все городские больницы. Как отмечает главный имам Семейского региона Аскар Абитайулы, кумыс непременно поможет поддержать иммунитет врачей и пациентов.

– Кумыс – особенный, можно сказать, священный напиток, который помогал выживать жителям даже во времена действующего полигона. Мы, естественно, сейчас будем раздавать его бесплатно, развезем по больницам города. Надеемся, что подобные акции будут продолжаться, – говорит имам.