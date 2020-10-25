Полезные встречи 

Члены мобильной группы провели встречу с сельской молодёжью региона.

В рамках проекта по повышению потенциала сельской молодёжи члены мобильной группы организовали встречи в 12 отдалённых сельских округах региона с охватом 277 молодых людей.

В состав мобильной группы вошли специалисты управлений внутренней политики, координации занятости и социальных программ, по делам религии, физической культуры и спорта, здравоохранения, представители молодёжного крыла Jas Otan, фонда «Даму», НПП «Атамекен», «Жилстройсбербанка», а также теологи и психологи.

Главной задачей мобильной группы является консультирование и информирование молодых людей о государственных программах и проектах для молодёжи, обсуждение проблем и досуга юношей и девушек в сельской местности.

Кроме того, в рамках проекта были организованы интеллектуальные игры на знание истории Казахстана, творчества великого Абая, семинары по развитию лидерских качеств у молодёжи, мастер-классы с участием лауреатов государственной молодежной премии «Дарын».

В связи с усилением ограничительных карантинных мер на территории области встречи в Абайском, Аягозском иУрджарском районах пройдут в формате онлайн.

Дарья Антон