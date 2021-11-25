Полезные материалы

В Аягозском филиале областного историко-краеведческого музея города Семея в торжественной обстановке открыли новый экспозиционный отдел.

В нём представлены наглядные материалы и сведения об истории первобытно-общинного строительства, полевой геологии, археологии, палеонтологических и полезных ископаемых, животных и птиц, растений, населяющих этот край, а также сакральных мест, историко-культурных памятников Аягозского района.

В мероприятии, посвящённом 30-летию Независимости Республики Казахстан, приняли участие представители интеллигенции, учащейся молодёжи и педагоги. Ленту, символизирующую открытие экспозиционного отдела, перерезал деятель культуры РК, профессор, уроженец Аягозского района Курмангазы Жеделов.

– Популяризация сакральных и исторических мест среди подрастающего поколения, приобщение их к охране природы – долг каждого из нас. В этом направлении большое значение имеет открытие нового экспозиционного отдела в музее Аягоза, – отметил Курмангазы Жеделов.

Гульжан Естаева

Аягозский район