Полезные фишки для потребителей

Как научиться защищать свои права и делать осознанный выбор, приобретая товары и услуги? Советами с восточноказахстанцами поделилась председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова прошёл мастер-класс, полезный для преподавателей, студентов и представителей НПО. Светлана Романовская поделилась с ними опытом сразу в нескольких областях – лоббировании, медиации и защите прав потребителей.

Слушатели узнали, как передать управление жильём от КСК в ОСИ, то есть собственникам жилья; как без судебного вмешательства решать конфликтные ситуации, возникшие между супругами, родственниками и бизнес-партнёрами; как защищать свои права потребителя и правильно предъявлять претензии.

– Вся моя деятельность направлена на формирование активной гражданской позиции человека, который делает осознанный выбор и несёт за него ответственность. Хочу, чтобы жители и, в частности, молодые люди верили, что окружающий мир и его качество зависит от конкретного человека, от каждого из нас. Для этого очень важно начать отстаивать свои права в малом, – поделилась Светлана Романовская.

Председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана высоко оценила работу Департамента по защите прав потребителей ВКО и местных правозащитников.

– Во-первых, у вас был выигран иск, который ни в одном регионе не могли выиграть, – признали квартиру товаром и доказали с помощью экспертизы, что он не качественный (прим. ред.: речь идёт о том, что в июне этого года жители проблемной новостройки в Усть-Каменогорске смогли отсудить 300 миллионов тенге у Казахстанской жилищной компании). Мы будем распространять этот опыт по всему Казахстану, а может быть, даже по СНГ и в рамках международного сообщества, – отметила она. – Также в ваших магазинах меняют сотовые телефоны, хотя по закону все устройства сотовой связи с поддержкой SIM-карт обмену и возврату не подлежат. У вас даже лекарственные препараты меняют. Такого нет нигде. Поэтому уверена, ВКО – флагман защиты прав потребителей.

Во время мероприятия спикер вручила ректору Восточно-Казахстанского университета свидетельство «Народный знак качества «Безупречно» от Национальной лиги потребителей Казахстана. По словам Светланы Романовской, эта организация на протяжении 22 лет проводит исследования для выявления лучших в сфере предоставления различных услуг, в том числе в области образования.

Также звания «Лучший медиатор Казахстана – 2022» по версии Национальной лиги потребителей Казахстана была удостоена ассоциированный профессор кафедры юриспруденции ВКУ им. С. Аманжолова, кандидат юридических наук Марианна Дячук.

В университете также большое внимание уделяют развитию правовой грамотности. В первом учебном корпусе действуют центр медиации и юридическая клиника для преподавателей и студентов, где специалисты предоставляют бесплатную консультацию.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова