Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил свою работу 1 октября. В этот же день из областного центра вылетели самолёты в Нур-Султан, Алматы.

Напомним, с мая аэропорт Усть-Каменогорска был закрыт из-за капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Была проведена масштабная работа по удлинению и уширению взлётно-посадочной полосы.

– Подрядчики полностью заменили асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочной полосе и провели работы по её увеличению. Теперь длина составляет 2 800 метров, а ширина – 60 метров. Такие параметры позволят аэропорту принимать лайнеры больших размеров международных рейсов. Немаловажно, что на полосе установлена новая современная система светосигнального оборудования, – рассказал президент АО «Аэропорт Усть-Каменогорска» Николай Короленко. – Последний раз такие масштабные работы проводились в воздушной гавани областного центра в 1996 году, 25 лет капитального ремонта не было, аэропорт морально и физически устарел. Реконструкция – это требование времени. Все работы принимала специальная комиссия, в число которой вошли специалисты Комитета гражданской авиации РК.

С 15 по 21 сентября проводилась лётная проверка систем светосигнального и аэронавигационного оборудования. Сейчас аэропорт Усть-Каменогорска полностью готов к работе. В настоящее время возобновляются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Qazaq Air в трёх направлениях – Нур-Султан, Алматы и Караганда. В ближайшее время увеличится и количество направлений, и число авиакомпаний, выполняющих полёты.

А чтобы увеличить грузовой потенциал аэропорта, в этом году планируется завершить строительство грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения вместимостью 100 тонн. Такие меры повысят пропускную способность и позволят развить грузовые авиаперевозки.

Дарья Антон

Фото из открытых источников