Покусились на здоровье

Клещи покусали больше 3 000 жителей Восточно-Казахстанской области.

По данным на 19 июля, из эндемичных территорий области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3 102 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества укусов клещами.

Как сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, 93 процента лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов, с профилактической целью получили иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита. Остальные семь процентов не были охвачены по разным причинам: медицинские показания, лица, ранее вакцинированные против клещевого энцефалита, обратившиеся из не эндемичных территорий, позднее обращение за медицинской помощью, личный отказ и другие.

– За текущий период 2022 года на территории области зарегистрировано 11 случаев заболеваемости клещевыми инфекциями, – говорится в сообщении департамента. – Энцефалитом заболели четверо: трое взрослых (Усть-Каменогорск) и один ребёнок (Катон-Карагайский район). Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) выявили у семерых жителей региона: троих взрослых (район Алтай и Глубоковский район) и четверых детей (район Алтай, Глубоковский район и Усть-Каменогорск).

Специалисты добавили, что ни один из заболевших клещевыми инфекциями не обращался за медицинской помощью по поводу укуса клеща. Среди лиц, обратившихся к медикам своевременно, то есть не позднее трёх дней, случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

– Лечение клещевого энцефалита проводится только в стационарных условиях. Все четверо жителей региона, заразившихся клещевым энцефалитом, были госпитализированы в инфекционные больницы и отделения. Трое больных получили специфическое лечение и выписаны с выздоровлением, один – продолжает лечиться, – рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В настоящее время в медицинских организациях эндемичных территорий в достаточном количестве имеется иммуноглобулин против клещевого энцефалита для оказания профилактической помощи лицам, пострадавшим от укуса клещей.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников