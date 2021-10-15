Покорятся все вершины

Покорить высшую точку Алтайских гор предлагает всем желающим предприниматель из Восточного Казахстана.

Необычный вид бизнеса открыл наш земляк – выпускник проекта «Бастау Бизнес» и обладатель государственного гранта Вячеслав Орлов. Он оказывает услуги кемпинга, скалолазания, альпинизма и помогает желающим совершить восхождение на гору Белуху, которая является самой высокой точкой Алтая.

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, Вячеслав Орлов – известный не только в регионе, но и в стране альпинист, имеющий 15-летний опыт в этой сфере. Он – кандидат в мастера спорта по скалолазанию и альпинизму, инструктор III категории по альпинизму, педагог I категории и член сборной Казахстана по альпинизму и ледолазанию.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…

В юности будущий альпинист получил специальность газоэлектросварщика, служил в армии, четыре года работал водолазом, после чего окончил IT-колледж по специальности «Строительство дорог аэродромов». Затем получил высшее образование в ВКГТУ имени Д. Серикбаева по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и параллельно окончил курс педагогики. С 2003 года серьёзно занялся спортивным альпинизмом. С 2010 года работает тренером в молодёжном спортивном клубе альпинизма и скалолазания «Ирбис» и главным тренером по скалолазанию и туризму в детско-подростковом клубе «Эверест».

Идея открытия собственного бизнеса зародилась у Вячеслава Орлова после нескольких лет работы в Кыргызстане, где он в качестве инструктора водил многочисленных клиентов одной международной фирмы на пик Ленина – одну из высочайших вершин Центральной Азии.

– Когда мы с восточноказахстанскими коллегами водили людей на «семитысячник», я подумал: а почему бы в ВКО не развивать такой туризм? – вспоминает Вячеслав. – В нашем регионе ещё круче горы, много горных озёр, водопадов, очень красивая природа и, наконец, есть Белуха!

Так родилась идея – организовать всё то же самое на международном уровне. Пришло твёрдое решение создать палаточный лагерь, где любой человек в любую погоду сможет комфортно отдохнуть.

СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

С этого момента Вячеслав с коллегами стали откладывать средства на реализацию собственного проекта. Затем они закупили первое снаряжение и современные палатки, каждая из которых стоит порядка 200 тысяч тенге. Все силы бросили на организацию большого кемпингового лагеря.

Между тем от своих знакомых, которые получили льготный микрокредит на развитие бизнеса, Вячеслав Орлов узнал о проекте «Бастау Бизнес». Весной 2021 года записался на курсы и прошёл обучение в Палате предпринимателей ВКО, после чего принял участие в конкурсе на грантовое финансирование по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» с проектом «Альпинистский базовый лагерь Altay-pro.

Впрочем, предприниматель, по его признанию, рассчитывал не только на государственные средства.

– К тому времени уже началась «горячая» пора, надо было работать, ведь сезон короткий, всего два месяца – июль – август, – поделился он. – Само же восхождение на Белуху занимает 10 дней. Поэтому мы всё сделали, проект подготовили, но его защищала моя супруга, которая также работает в нашем бизнесе. Собственных средств вложили около четырёх миллионов тенге. Если честно, не верилось, что выиграем грант.

Но они всё же получили три миллиона тенге. На эти средства предприниматели-новаторы закупили дорогостоящую экипировку: специальные ботинки для клиентов, высотные спальники и горелки. Вячеслав Орлов рассуждает, если, к примеру, тур стоит 300 тысяч тенге, а человеку нужно ботинки за 150 тысяч купить и спальник за 150 тысяч – то это выльется в очень круглую сумму. Поэтому они решили предоставлять всё это сами. Также приобрели биотуалеты для своих лагерей.

ЕСТЬ НАЧАЛО

Лето 2021 года, как признается бизнесмен, для ИП «Altay-pro» было пилотным и рекламным. Поставили новые кемпинговые палатки, закупили солнечное оборудование, занялись проведением интернета, приступили к строительству в лагере огромного купола на 150 квадратных метров, где люди смогут отдыхать, проводить ретриты (удаление от внешнего мира с целью посвятить всё время самопознанию). Накапливали контент, снимали видеоролики для рекламы услуг, которые в полном объёме смогут предлагать уже в следующем сезоне. Летом 2022 года Вячеслав планирует принять в своём лагере минимум 200-300 человек.

– Если в прошлом году проводили только два восхождения в месяц, то в этом году мы программу переделали и совершали три восхождения в месяц, – отмечает предприниматель. – Теперь у нас есть хороший международный базовый лагерь, вся работа по проекту в основном будет осуществляться в следующем году.

ТУРИЗМ ДЛЯ ОДНОГО ЗАЙЦА

Дальнейшие перспективы развития бизнеса Вячеслав Орлов не просто обдумывает, но уже перенёс их на бумагу. Это будет детский кемпинговый лагерь – профессиональный, современный, с удобными тёплыми палатками, в которых не страшна любая непогода. Предприниматель хочет приобщать детей к природе, прививать любовь к родному краю, организуя походы. Но всему своё время, считает он.

– Я с ребятишками долгое время работаю, у меня их в клубах больше 70 человек занимается, и все они хотят в детский лагерь, – заключил Вячеслав Орлов. – Опять же, у нас в планах много проектов – и Киин-Кериш хотели продвигать, и Сибины. Но потом я понял, что нужно что-то одно сделать идеально, и только потом переключаться на другое. Потому что за двумя зайцами в этом деле точно не угонишься!

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО