Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил талантливым казахстанцам гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары». В числе обладателей – наш земляк магистрант Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева Антон Ивлев.

С момента обретения суверенитета одним из приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка молодёжи. Нужно сказать, что за 30 лет Независимости в нашей стране сформировалась новая формация образованных, физически и профессионально подготовленных, максимально адаптированных к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям людей. Одним словом, поколение, устремлённое в будущее, ярким представителем которого является магистрант второго курса ВКТУ имени Д. Серикбаева специальности «Информационные системы» Антон Ивлев.

Герою повествования 24 года, родился он в Зыряновске (ныне – Алтай), там же получил среднее образование. По его словам, увлекаться компьютерами начал ещё в детстве.

– Всегда знал, что так или иначе буду связан с IT-технологиями, – поделился Антон. – Осознанно, пожалуй, выбрал профессию только на втором курсе бакалавриата. Тогда я подрабатывал по специальности и понял, что это всё-таки моё.

Став бакалавром, Антон поступил в магистратуру, где и открыл для себя мир научных исследований. Его первый научный проект «Информационная система для анализа и прогнозирования демографических данных», цель которого – создать удобную информационную систему, которая поможет всем исследователям легко ориентироваться в массиве данных и прогнозировать демографическую ситуацию, сразу же оценили по достоинству. Молодой учёный выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» по направлению «Наука». Средства пойдут на покупку оборудования и оплату консультаций специалистов – демографов, социологов и математиков.

Стоит отметить, что торжественную церемонию вручения образовательных грантов провёл лично Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. От встречи с Главой государства у Антона остались неизгладимые впечатления.

– Это, пожалуй, один из самых значимых моментов в моей жизни, – отметил он. – Я был в Акорде, месте, где происходят важные события для нашей страны. Свою награду получил из рук человека, который решает глобальные вопросы, – Президента страны.

Юноша поделился, что на этом останавливаться не собирается. Впереди много новых идей, которые хочется воплотить в жизнь. И после окончания магистратуры он планирует продолжить свой научный путь. Следующий шаг – докторантура.

– Хочу жить и трудиться на благо родной страны, быть максимально полезным обществу, – резюмировал Антон Ивлев. – За 30 лет Независимости Республика Казахстан прошла огромный путь. Верю, что наше поколение достойно его продолжит.

Татьяна Кравченко